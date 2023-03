Harrison Ford sera de retour en aventurier de l'extrême dans Indiana Jones 5, mais selon les bruits de couloir, Disney avait également autre chose en tête. Un projet non destiné au cinéma qui pourrait avoir été tué dans l'œuf.

La série Indiana Jones sur Disney+ annulée ?

Selon les informations de Variety rapportées il y a quelque temps, Disney et LucasFilm ont entamé des discussions très sérieuses pour une série Indiana Jones. Un show télévisé qui serait voué à alimenter le service de SVOD Disney+. Ces échanges n'auraient pas été bien loin, et à ce stade, le projet chercherait son scénariste principal. De ce fait, aucune miette sur la possible histoire de cette série, ni d'éléments sur le casting.

Mais en quelques mois, il peut s'en passer des choses... À en croire le journaliste Jeff Sneider, la firme de Mickey aurait gelé totalement le projet. Pas forcément parce que ce dernier était dans une impasse, mais parce que la société aurait visiblement choisi de tout miser sur Star Wars.

La série Ravenwood / Indiana Jones chez Lucasfilm n'avance pas. De plus, j'ai entendu dire que Disney a demandé à Lucasfilm de se concentrer sur Star Wars à l'avenir. Ce qui explique l'annulation de Willow. Via Twitter.

Disney avait-il peur d'un bide d'Indiana Jones sur le petit écran ? La firme a-t-elle eu vent d'idées qui ne lui ont guère plu ? Tout est possible. Sneider mentionne Ravenwood dans son tweet, comme Abner et Marion Ravenwood, respectivement mentor d'Indy et femme de ce dernier ? On rappelle que dernièrement, Marvel a été chamboulé par un changement majeur au sein du MCU. Un renvoi qui pourrait avoir des conséquences positives comme négatives.

Un film sur de bons rails

Si l'aventurier n'aura peut-être pas sa chance à la TV, il est assuré de revenir au cinéma avec Indiana Jones et le Cadran de la destinée. Un cinquième volet qui a le droit à un budget monumental et qui s'annonce épique, même s'il peut déjà diviser sur un point.

En effet, en raison de l'intrigue, les spectateurs vont être amenés à voir un Harrison Ford plus jeune. Et évidemment, le problème, c'est que l'acteur ne l'est plus du haut de ses 80 ans. Pour la scène d'ouverture qui se déroule en 1944, celui-ci va être rajeuni numériquement. Une technologie utilisé dans plusieurs longs-métrages par le passé.

Dans Indiana Jones the Dial of Destiny, on saura ce qui est arrivé au fils du professeur. On reverra également Sallah, interprété par John Rhys-Davies, et on fera la connaissance de la filleule de l'aventurier, Helena joué par Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Killing Eve...). Pour le casting d'antagonistes, Disney et Lucasfilm ont trouvé un vilain idéal : Mads Mikkelsen. Il a décroché le rôle d'un ancien nazi, reconverti en ingénieur de la nasa, qui sera protégé par son chien de garde Voller (Boyd Holbrook).

Indiana Jones 5 sortira dans les salles obscures le 30 juin 2023.