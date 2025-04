Disney+ a pris soin de garder certaines des meilleures nouveautés d'avril 2025 pour la fin du mois. Juste avant le May the 4th, qui célèbre Star Wars dans toute la galaxie terrestre, les abonnés pourront voyager dans les étoiles avec la saison 2 d'Andor qui sera la dernière. Non pas parce que c'est un bide, mais pour la simple raison que l'histoire a été prévue pour tenir sur deux saisons uniquement. Après The Marvels, la plateforme SVOD fera venir deux autres super-héros iconiques réunis au sein d'un même film, Deadpool & Wolverine. Attendez-vous aussi à du très lourd en mai 2025 comme en témoignent les premiers ajouts mensuels. À lire aussi, les sorties films, séries et docs confirmés sur Netflix, Prime Video et Apple TV+.

Tous les films Disney+ confirmés en mai 2025

Avant la série Alien Earth, qui sera disponible à l'été 2025 sans plus de précision, la saga archi culte va enflammer les serveurs du service de streaming vidéo. Comme annoncé par Disney+, l'arrivée du dernier long-métrage de la franchise, Alien Romulus, est l'une des sorties confirmées de mai 2025. Que dire ? Bien qu'il y ait des défauts, principalement les clins d'oeil à outrance, c'est de loin l'un des meilleurs films. Un gros carton qui va permettre la mise en chantier d'Alien Romulus 2. Au casting, on retrouve notamment Isabela Merced (série The Last of Us).

L'autre film déjà confirmé sur Disney+ en mai 2025, c'est le long-métrage d'animation Wish : Asha et la Bonne Étoile. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille de 17 ans à l'esprit vif, Asha, qui vit dans le royaume magique de Rosas où tous les vœux peuvent s'exaucer. Un pouvoir qui pourrait bien lui servir pour vaincre un redoutable ennemi, le Roi Magnifico.

2/05 Wish : Asha et la Bonne Étoile - film d'animation Disney

16/05 Alien Romulus



Toutes les séries confirmées en mai 2025

Trois séries sont confirmées dans les sorties Disney+ d'avril 2025 à l'heure où l'on publie cet article, dont notamment Star Wars : Tales of Underworld. Un nouveau show d'animation créé par Dave Filoni (Ahsoka, The Mandalorian, Le Livre de Boba Fett...) qui s'incrit dans l'univers de la saga culte de George Lucas. « L'ancien assassin et chasseur de primes Asajj Ventress – qui, alors qu’il se voit offrir une nouvelle chance dans la vie, prendra la fuite aux côtés d’un allié inattendu - et le hors-la-loi Cad Bane qui devra faire face à son passé et affronter un vieil ami désormais passé du côté de la loi ».

Ryan Reynolds, alias Mr Deadpool, continuera de fournir tous les efforts possibles pour faire prospérer son club de foot anglais dans la saison de Bienvenue à Wrexham. Une mini-série inédite avec Ellen Pompeo (Grey's Anatomy) et Mark Duplass (The Morning Show) sera disponible le 7 mai 2025 sur Disney+. La trame se focalise sur un couple du Midwest qui adopte une fillette atteinte d'une forme rare de nanisme, incarnée à l'écran par Imogen Faith Reid.

4/05 Star Wars : Tales of Underworld

7/05 Good American Family - mini-série

29/05 Bienvenue à Wrexham - saison 4 - série doc téléréalité dans l'univers du football anglais



Source : Disney Plus.