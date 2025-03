Après l'accueil favorable qu'a reçu le film Romulus, les fans de la saga cultes attendent impatiemment la série Alien Earth. Prévue à l'été 2025 sur Disney+ en France, elle promet de vous faire frissonner depuis votre canapé. Les premières images teasaient déjà une atmosphère tendue. Mais, un tout nouvel extrait vient d'être dévoilé. On peut dire que la tension monte encore d'un cran !

Alien Earth fait monter la pression sur Disney+

Disney+ et FX Networks font croître l'impatience des fans à l'idée de découvrir Alien Earth. Les teasers et trailers s'enchaînent depuis plusieurs mois. Plus ça va, plus on sent que la série misera gros sur l'angoisse du Xénomorphe et n'hésitera à jouer sur sa présence à l'écran pour nous faire frémir.

C'est en tout cas ce que laisse deviner le premier extrait véritable d'Alien Earth. La menace extraterrestre promet de surprendre les personnages dans une ambiance rétrofuturiste oppressante. Même si l'environnement extérieur représentera un décor certain pour les futurs épisodes, l'intérieur du vaisseau sera aussi l'occasion d'un huis clos sous pression. Or, vous le savez bien, dans l'espace ne vous entendra crier.

Cet extrait fait déjà froid dans le dos et montre bien que face au Xénomorphe, l'espèce humaine ne peut rien faire. Les personnages mis en scène ici ne peuvent pas se sauver. Alors qu'une de ses collègues le supplie de lui offrir un refuge dans le cockpit, le pilote gagne du temps calmement pour envoyer un message à ses supérieurs. Il leur annonce simplement que « l'équipage est mort » et que le vaisseau va s'écraser sur Terre.

Alien Earth ne fera pas dans la dentelle, c'est certain. La série préquelle au premier film de Ridley Scott semble avoir capté l'essence horrifique de la saga. Menée par Noah Hawley (Fargo, Legion), elle proposera une nouvelle incursion prometteuse dans un univers en plein revival. Il ne nous restera plus qu'à découvrir le résultat final cet été sur Disney+.