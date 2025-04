La saison 2 de The Last of Us (HBO) prépare du très lourd pour la suite, preuve en est une fois de plus avec le nouveau trailer partagé par la plateforme de SVOD Max.

Vous ne pourrez pas l'arrêter. La saison 2 de The Last of Us vient de commencer sur HBO et les plateformes de SVOD (Max, MyCanal et Prime Video en France). Après un premier épisode qui prend le temps de poser les enjeux et de créer la tension tout en exposant la nouvelle vie de nos héros au sein de la communauté de Jackson, tout pourrait basculer tragiquement. Le nouveau trailer de la série est là, ça ne rigole plus.

La saison 2 de The Last of Us va frapper fort

Nous avions pu vous donner notre avis sur l'épisode 1 de la saison 2 de The Last of Us. Diffusé dans la nuit du 13 au 14 avril sur HBO, il a déjà rassemblé plus de 5,3 millions de téléspectateurs. Écrit et réalisé par Craig Mazin, il introduit tous les éléments qui mèneront aux événements déjà connus des joueuses et joueurs — bien que des changements soient au programme.

La suite de la saison s'égrènera à un rythme hebdomadaire, à raison d'un nouvel épisode chaque lundi, disponible à 3 heures du matin. Pour nous mettre l'eau à la bouche, HBO et Max ont préparé un nouveau trailer. On a ainsi un aperçu de ce qui adviendra dans les 6 prochains épisodes. Attendez-vous à de l'action, des frissons et des émotions fortes pour la série The Last of Us.

Abby et le WLF sont en route pour Jackson. © HBO.

L'épisode 2 sera certainement un des plus marquants de la saison. Les fans du jeu The Last of Us 2 peuvent déjà s'attendre à ce qu'une scène culte soit de la partie en considérant que de la « violence graphique » soit prévue pour cette suite. Là encore, c'est Craig Mazin qui est scénario, tandis que Mark Mylod et Kate Herron seraient à la réalisation. Enfin, il pourrait porter un titre évocateur selon les rumeurs, à savoir « Through the Valley », soit la chanson chantée par Ellie dans le tout premier trailer du jeu, ou « Eye for an Eye », qui est le titre d'un thème phare du jeu originel.

Enfin, le trailer donne une idée des séquences à venir dans les prochaines semaines. Nous en saurons par exemple davantage sur le tatouage d'Ellie. Ensuite, ce que beaucoup attendent, c'est la découverte des factions de Seattle. Le WLF, mené par Isaac (Jeffrey Wright) et les Séraphites, nous offrirons assurément des scènes inédites.

La série The Last of Us promet d'être fidèle au jeu. Pour autant, elle tient à apporter des éléments complémentaires. Toutefois, n'oublions pas que Part 2 ne sera pas adapté entièrement dans cette nouvelle saison. Il faudra attendre la troisième, voire une quatrième, pour en voir le bout.