Bien qu'imparfait, Alien Romulus est le film qui se rapproche le plus de ce que les fans attendaient depuis de longues, très longues années. Son succès commercial et critique n'est donc pour le coup pas volé, et on est curieux de voir ce que l'avenir de la saga culte pourrait réserver si le réalisateur Fede Alvarez accepte réellement le projet. Parce que du côté de la Fox, la suite est déjà dans la tête des dirigeants. « Nous travaillons actuellement sur une idée de suite. Nous n’avons pas encore tout à fait conclu notre accord avec Fede [Alvarez], mais nous allons le faire, et il a une idée sur laquelle nous travaillons » a déclaré un des responsables Steve Asbell.

Alien Romulus 2 devrait se lâcher beaucoup plus

L'idée d'un Alien Romulus 2, ou d'une suite peu importe le titre final retenu, fait son chemin au sein de la Fox mais également du réalisateur Fede Alvarez. Un cinéaste qui, même avant de savoir que son film allait plaire ou fonctionner au box-office, avait déjà réfléchi à la forme à donner pour un nouveau film au point d'avoir une piste scénaristique sérieuse. Dans les colonnes d'Empire Online, le metteur en scène en a dit davantage et ça pourrait être du jamais vu dans la saga culte. C'est dit !

« Rodo [Sayagues, coscénariste] et moi travaillons dessus en ce moment. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de la direction qu'il pourrait prendre. Nous avons presque coché toutes les cases des choses que je voulais voir dans Alien Romulus, et nous avons ramené beaucoup de choses que je n'avais pas vues depuis longtemps. Où que nous allions maintenant, nous pouvons nous aventurer en terrain inconnu. Je pense que ce sera super intéressant de prendre les personnages que vous connaissez du premier film, et de les emmener dans un endroit de la franchise Alien où nous ne sommes jamais allés auparavant. Et découvrir des choses que vous n'avez jamais vues auparavant » a expliqué Alvarez.

Le maitre mot de ce nouveau film Alien semble donc être le renouvellement, ce qui permettrait de corriger un énorme défaut de Romulus : l'overdose de fan-service. On sent que le réalisateur a été emprisonné par sa volonté de vouloir faire référence aux précédents épisodes, au point même de s'oublier lui-même, alors même que certaines séquences valent le détour. Lorsque l'on voit son Evil Dead, on sait par exemple qu'il aurait pu aller plus loin dans la représentation de l'horreur et du gore, sans forcément être aussi violent.

