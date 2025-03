Lucasfilm et Disney sont toujours en train de préparer l'avenir de la saga Star Wars. Et ce n'est pas une petite entreprise, car après les nombreuses déceptions, les deux sociétés doivent prouver qu'elles peuvent regagner la confiance des fans. En attendant le film The Mandalorian & Grogu, l'une des meilleures séries revient bientôt sur Disney+ et ça promet déjà avec les ultimes images avant la sortie !

Star Wars Andor de retour dans les sorties Disney+ d'avril 2025

On connaitra très bientôt toutes les nouveautés films et séries Disney+ d'avril 2025, mais deux ajouts de taille ont déjà été confirmés. En raison d'un changement dans la chronologie des médias, Deadpool & Wolverine arrive le 25 avril 2025. Deux jours plus tôt, les fans de Star Wars vont pouvoir découvrir la seconde et dernière de Star Wars Andor. Une série hyper appréciée qui a récolté des avis largement positifs. Elle est en effet notée 96% (presse) et 87% (téléspectateurs) sur Rotten Tomatoes, avec une moyenne de 8,4/10 sur IMDb.

Dans cette saison 2 d'Andor, la guerre approche et les protagonistes devront faire en sorte que l'Empire ne la gagne pas. « Celle-ci [la saison 2] se déroule alors que l'horizon de la guerre se rapproche et que Cassian devient un acteur clé de l'Alliance Rebelle. Personne ne sera épargné. Et à mesure que l’importance des enjeux augmentera, trahisons, sacrifices et conflits d'intérêts ne feront que se renforcer… ». Si les enjeux politiques et la dramaturgie ne devraient pas s'envoler, on devrait également avoir plus d'action à la Star Wars si l'on en croit la dernière bande-annonce.

Un trailer qui plait déjà beaucoup à de nombreux fans Star Wars. « J'adore cette série »; « Andor est clairement la série Star Wars la plus mature, et c'est ce qui fait son succès »; « Ca c'est le Star Wars que j'aime »; « Ca a l'air fou » peut-on lire en réaction à la bande-annonce. La saison 2 d'Andor commence le 23 avril 2025 en exclusivité sur Disney+. Que pensez-vous de ces extraits de votre côté ?

Source : YouTube Disney Plus.