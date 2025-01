Après l'énorme succès au box-office de Deadpool & Wolverine, le prochain film de son réalisateur, Shawn Levy, pourrait s'intéresser à la galaxie lointaine, très lointaine de Star Wars. Ce à condition cependant que l'acteur en question soit bien ajouté au casting, si l'on en croit un rapport exclusif de nos généralement bien informés confrères de The Hollywood Reporter.

Une énorme star pour l'un des prochains films Star Wars ?

Six ans après la fin de la très controversée postlogie avec l'Ascension de Skywalker, Star Wars boude les salles obscures, pour lui préférer des séries d'une qualité pour le moins variable. De nombreux films à venir dans la galaxie lointaine, très lointaine, donnent cependant depuis quelque temps de leurs nouvelles. Nous avons notamment le film The Mandalorian & Grogu, celui centré sur Rey (personnage principal de la postlogie), ou l'Aube des Jedi réalisé par James Mangold, parmi tant d'autres.

Il se pourrait cependant que le film Star Wars, réalisé par Shawn Levy (Deadpool 3), coiffe une bonne partie d'entre eux au poteau. Selon The Hollywood Reporter, celui-ci travaillerait sur un film dans l'univers de George Lucas depuis 2022, et sur son script depuis l'année dernière, et serait actuellement en train de négocier l'ajout de rien de moins que Ryan Gosling (Blade Runner 2049, Barbie) au casting. Si l'acteur accepte, nos confrères rapportent que cela pourrait propulser le film dans l'hyperespace, devenant d'office le prochain film Star Wars à entrer en production, potentiellement à partir de cet automne.

Dans le cas contraire, Shawn Levy pourrait laisser son projet encore en suspens, pour lui favoriser un film de Boys Band mettant une fois de plus en scène le désormais iconique duo Ryan Reynolds/Hugh Jackman. Pour rappel, nous avons, en plus de celui-ci, un peu moins d'une dizaine de films Star Wars dans un état plus ou moins avancé. Le prochain à faire son entrée au cinéma devrait être The Mandalorian & Grogy, attendu en mai 2026 chez nous.

Star Wars The Mandalorian & Grogu

