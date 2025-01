Ce n'est plus qu'une question d'heures avant que Disney+ copie Netflix et Max en annonçant toutes ses nouveautés de février 2025. Pour l'instant, on sait qu'il y aura la capture du spectacle musical Le Roi Lion en live, la saison 6 de la téléréalité Les Kardashian ainsi que la nouvelle série Gagné ou perdu. Mais un show télévisé inédit plutôt très prometteur sur le papier, qui sera disponible le mois prochain, se dévoile encore avec un aperçu coup de poing.

A Thousand Blows dans les sorties Disney+ de février 2025

Alors que le film Peaky Blinders est attendu courant 2025 sur Netflix, la plateforme SVOD Disney+ s'offre les services de Steven Knight. Le réalisateur des films Crazy Joe et Locke qui est surtout réputé pour la série Peaky Blinders avec Cillian Murphy (Oppenheimer). Quel est l'objet de cette collaboration ? Un nouveau show TV Disney+ en six épisodes intitulé A Thousand Blows.

« Fasciné par les combats de boxe clandestins, le Jamaïcain Hezekiah Moscow (Malachi Kirby), accompagné de son ami Alec Munroe (Francis Lovehall), attire l’attention de Mary Carr (Erin Doherty), des Quarante Élephants. La cheffe de cette organisation criminelle va l’aider à développer ses talents. Mais les ambitions d’Hezekiah, qui rêve de se battre un jour dans les rings du West End, menacent les activités de Sugar Goodson (Stephen Graham), l’empereur autoproclamé de la boxe de l’East End, qui décide de l’éliminer. La bataille qui s’ensuit oppose la Vieille Europe et le Nouveau Continent » résume le synopsis officiel (via Disney+).

Une organisation criminelle et de la boxe clandestine, et donc de la castagne, les fans de Peaky Blinders ne devraient pas être trop dépaysés par cette nouvelle production originale Disney+ des sorties de février 2025. Cette prochaine série sera portée par le trio Malachi Kirby (Black Mirror), Erin Doherty (Le Jeu de la reine) et le très talentueux Stephen Graham vu dans Snatch, This is England, Public Enemies, The Irishman ou encore Boardwalk Empire. Un acteur tout trouvé donc. A Thousand Blows sera disponible en exclusivité pour les abonnés Disney+ à compter du 21 février 2025.

Source : Disney Plus France.