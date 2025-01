Après Max, Netflix dévoile toutes les nouvelles sorties films, séries, émissions et docs de février 2025 et c'est énorme avec du Uncharted, Five Nights at Freddy's, The Witcher...

Quelques heures après les nouveautés Max de février 2025, toutes les sorties Netflix de février 2025 ont été annoncées officiellement et la firme au N rouge ne plaisante pas. En plus des précédentes confirmations telles que Le Garçon et le Héron de Miyazaki, du nouveau film d'animation The Witcher ou de la série Zero Day avec le légendaire Robert De Niro, la plateforme de streaming vidéo fait revenir des gros classiques du cinéma, et s'apprête à délivrer les derniers épisodes de l'un de ses meilleures séries qui cartonne. Découvrez toutes les prochaines sorties du mois prochain. C'est absolument énorme !

Tous les films Netflix de février 2025

Quels sont les films à regarder sur Netflix en février 2025 ? Si vous voulez vous poser devant un long-métrage d'animation de qualité, le dernier chef d'oeuvre du studio Ghibli et d'Hayao Miyazaki, Le Garçon et le Héron, arrive dès le 1er février 2025. Dès le début du mois, la température va grimper pour certains avec la trilogie Cinquante Nuances de Grey, tandis que le rythme cardiaque d'autres va peut-être s'envoler devant les films d'horreur The Grudge et À l'intérieur.

Dans les nouvelles sorties Netflix de février 2025, on a aussi plusieurs licences très connues dans l'univers du jeu vidéo avec l'adaptation live-action d'Uncharted, Five Nights at Freddy's qui a été un vrai phénomène aux États-Unis, ou encore le retour du sorceleur dans un film d'animation. Geralt de Riv sera en effet à l'affiche de The Witcher : Les sirènes des abysses. D'immenses classiques du cinéma, comme le péplum Gladiator et le thriller érotique Basic Instinct sont dans les ajouts Netflix de février 2025. Si vous ne les avez jamais vus, foncez ! À noter que les plus petits seront également servis avec par exemple la trilogie Moi, moche et méchant.

1/02 Le Garçon et le Héron - film d'animation du studio Ghibli Complètement cramé ! Flo La trilogie Cinquante Nuances de Grey The Grudge À l'intérieur

5/02 Baby Bluff Venise n'est pas en Italie

6/02 Norbit

7/02 Novembre

8/02 Five Nights at Freddy's

10/02 L'exception à la règle

11/02 The Witcher : Les Sirènes des abysses - film d’animation

12/02 Lune de miel avec ma mère

13/02 La Dolce Villa The Blackening

14/02 Basic Instinct Tout nous sourit

15/02 Tempêtes de boulettes géantes - film d'animation Avant que les flammes ne s'éteignent

16/02 Gladiator Une merveilleuse histoire du temps Moi, moche et méchant 1 à 3 - films d'animation Les Minions - film d'animation Uncharted

19/02 Dans la brume Chien de la casse

22/02 Le Maître du jeu

26/02 Play



Toutes les séries de février 2025

Évidemment, les nouveautés Netflix de février 2025 ne seraient rien sans une nouvelle vague de séries, et là encore, il y a de gros morceaux. La plus grosse attente du mois prochain est la dernière partie de l'ultime saison de Cobra Kai. Et visiblement, les équipes de production ont mis le paquet pour que ces adieux se passent de la meilleure des façons possible. L'un des plus grands acteurs du métier, Robert De Niro, signe à nouveau sur Netflix après The Irishman de Martin Scorsese pour la série Zero Day. Un show original de la plateforme SVOD où un ancien président des États-Unis va reprendre du service à la suite d'une cyberattaque.

Quoi d'autres à relever dans l'agenda des entrées Netflix de février 2025 ? Le service de streaming vidéo va lancer d'autres séries inédites avec Cassandra et surtout Apple Cider Vinegar. Une nouveauté avec Kaitlyn Dever (The Last of Us Saison 2) qui jouera le rôle d'une influenceuse. « Elle raconte l'essor et la chute d'un empire du bien-être, l'environnement qui a permis son ascension et les personnes qui ont provoqué sa ruine ». Valeria Saison 4, la saison 8 de la téléréalité Love is Blind ou encore À l'Ombre des magnolias sont aussi attendues.

1/02 Ghosts : Fantômes à la maison

5/02 À leurs trousses : Bear Grylls contre les célébrités - émission de téléréalité Une traque américaine : O.J. Simpson - série documentaire

6/02 Apple Cider Vinegar - saison 1 Cassandra - mini-série Meurtres à Åre - saison 1 À l'ombre des magnolias - saison 4

7/02 Entrevias - saison 2 Inde et Pakistan : Les meilleurs ennemis du cricket - série documentaire

12/02 Lune de miel avec ma mère

13/02 Cobra Kai - saison 6 partie 3 et dernière. Après, c'est les adieux de la série The Exchange - saison 2

14/02 I Am Married… But! - saison 1 Valeria - saison 4 Love is Blind - saison 8 - émission de téléréalité

18/02 L'Or à bout de bras - série documentaire de basket pendant les Jeux Olympiques 2024 de Paris

19/02 L’histoire de ma famille - saison 1

20/02 Zero Day - saison 1 avec - nouvelle série avec Robert de De Niro

25/02 Full Swing - saison 3 - série documentaire

27/02 La Meneuse Toxic Town

28/02 Bastion 36



Source : Netflix France.