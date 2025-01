Disney+ termine le mois avec quelques séries dont une nouveauté très attendue par les petits et les grands fans de Marvel. Ça sent drôlement bon la nostalgie cette semaine.

Côté films, malheureusement, il n’y aura rien à se mettre sous la dent. Disney+ a toutefois ajouté quelques nouveaux longs-métrages tout au long du mois, même si pour le coup, c’est un mois très maigre. Il y a tout de même eu Indiana Jones et le Cadran de la destinée, dernier film de la licence, mais aussi deux aventures de l'ourson Paddington, pour toute la famille. Enfin, c’est une exclusivité qui est venue fermer la marche, Nightbitch, avec Amy Adams dans la peau d’une mère de famille en plein tourment qui s’isole et commence à développer une peur affreuse, celle de se transformer en chien. Un film à mi-chemin entre la comédie noire et le thriller quelque peu horrifique qui a reçu pas mal d'éloges depuis sa diffusion. Pourquoi ne pas profiter de cette semaine vide de nouveautés pour rattraper ce qui est déjà disponible ?

Les films qu'on vous recommande cette semaine du 27 janvier au 2 février 2025

Il n’y aura peut-être pas de films cette semaine, mais les séries répondront bien présentes. Deux nouveaux arrivent sur Disney+ cette semaine. La première, c’est Paradise, une série qui se concentre sur le quotidien d’une prestigieuse communauté où s’est regroupé tout un tas de personnes riches et puissantes. Tout va bien jusqu’à ce qu’un meurtre particulièrement atroce sème le trouble. La tranquillité apparente de la communauté va alors très vite partir en fumée et de sombres secrets vont être révélés. Une série thriller donc, avec notamment James Marsden ex X-Men (trilogie des années 2000) désormais star des films Sonic.

Déjà dispo Indiana Jones et le cadran de la destinée - film d’aventure

24/01 Paddington 1 - film familial Paddington 2 - film familial Nightbitch - comédie horrifique



Toutes les séries Disney+ de la semaine du 27 janvier au 2 février 2025

Enfin, ce sont les petits et grands fans de Marvel qui vont être aux anges avec l’arrivée de Your Friendly Neighborhood Spider Man. Cette nouvelle série animée, par Marvel Animation Studios, déjà derrière X-Men 97, propose une nouvelle version de la vie du jeune superhéros. La série emprunte beaucoup aux films modernes, mais n’est pas canonique avec le MCU. En tout cas, elle donne vachement envie et rappelle les séries animées des années 90-2000.

27/01 Paradise - saison 1 - série thriller

29/01 Your Friendly Neighborhood Spider Man - Saison 1 - série d’animation



source : Disney+