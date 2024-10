Sur Netflix, il y a une tonne de films et séries qui ont cartonné. Certains programmes sont même entrés dans l’histoire et ont été récompensés lors de cérémonies prestigieuses, au grand dam de certains réfractaires aux services SVOD. Mais qu'à cela ne tienne, Netflix cherche toujours à développer de nouvelles idées et à adapter ses franchises sous tous les formats possibles. C’est le cas de cette série à succès qui aura bientôt droit à un film rien que pour elle, et c’est déjà un événement.

Un film Netflix hyper attendu par les fans

Avant les cartons Mercredi ou encore Squid Game, il y avait Peaky Blinders, l’une des premières séries diffusées sur Netflix à avoir mis tout le monde d’accord. Costumes et décors aux petits oignons, des personnages forts et un casting de haute volée… la série de la BBC s'est fait une place sur Netflix et a marqué les esprits de très nombreux fans. À défaut d’avoir droit à une nouvelle saison, c’est un film qui verra prochainement le jour, réalisé par Tom Harper, déjà derrière la caméra de plusieurs épisodes de la série. Un film produit par BBC Film et Netflix.

Au casting, le désormais oscarisé Cillian Murphy, qui a crevé l’écran dans Oppenheimer, rempile une nouvelle fois dans le rôle de Thomas Shelby pour ce long métrage dont on ne sait pas grand-chose pour le moment. On pourra également compter sur la présence de Rebecca Ferguson (Dune, Mission Impossible) ou encore Tim Roth (Les Huit Salopards), le grand copain de Quentin Tarantino.

Une première image pour le film Peaky Blinders

Pas plus d’infos donc, mais Netflix nous annonce tout de même une bonne nouvelle : son film événement Peaky Blinders est entré en production il y a quelques jours de cela, en nous dévoilant par la même occasion une première image du célèbre gangster. Steven Knight, créateur de la série et scénariste, se dit heureux de « voir les caméras démarrer sur ce nouveau chapitre de l'histoire de Peaky Blinders ». Il précise par ailleurs que le film se déroulera en pleine Seconde Guerre mondiale. « Tout le pays est en guerre et nos Peaky Blinders aussi », termine-t-il. Voilà qui a de quoi mettre l’eau à la bouche. Pour le moment, pas de date de sortie précise à se mettre sous la dent, malheureusement.