L'avant-première mondiale du nouveau film de Christopher Nolan, Oppenheimer, a eu lieu hier soir à Paris au Grand Rex. Pourquoi avoir choisi la France en priorité et ce cinéma ? Le réalisateur a voulu rendre quelque part la pareille à cet édifice car à l'époque, c'est l'une des rares salles à avoir cru au talent du cinéaste. « [...] au micro Christopher Nolan rend hommage au Grand Rex, qui avait projeté à l’époque Memento quand le film était boudé par la plupart des salles » explique Phillippe Guedj du Point Pop.

Une soirée prestigieuse puisqu'une grande partie du casting était présent avec Emily Blunt, Matt Damon, Cillian Murphy, Robert Downey Jr. et évidemment Nolan. Et ce dernier risque de s'en souvenir avec les premiers avis sur Oppenheimer qui sont juste dithyrambiques. L'un des meilleurs films du metteur en scène, si ce n'est meilleur pour certains, selon plusieurs personnes qui ont assisté à la projection. Pour rappel, le film sera au cinéma le 19 juillet 2023, le même jour que Barbie.

Des premiers avis dingues sur Oppenheimer

Après avoir impressionné son petit monde avec Interstellar ou Dunkerque, pour ce citer qu'eux, Christopher Nolan revient avec un nouveau film. Un très gros morceau de trois heures qui est un biopic sur Julius Robert Oppenheimer. L'homme qui a mis au point la première bombe atomique durant la Seconde Guerre mondiale. Un physicien incarné par un Cillian Murphy (Inception, la trilogie Batman...) totalement investi du début à la fin. L'acteur voulait faire honneur à son premier rôle pour Nolan.

Et d'après les premiers avis, Oppenheimer est vraiment fantastique comme vendu par Matt Damon avant la sortie - qui n'allait pas dire le contraire. « Le film m'a laissé sans voix. Une étude de personnage à grande échelle avec une sublime performance centrale de Cillian Murphy. Un drame historique épique avec la sensibilité de Nolan. Tension, structure, le sens des grandeurs, le sound design percutant, les images remarquables. Wow » déclare Matt Maytum pour Total Film.

« Une réalisation spectaculaire grâce à son adaptation véridique et concise. Sa narration inventive et les performances de Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr. et Matt Damon. Mais également les nombreux autres acteurs impliqués - certains qu'on ne voit que pour une scène » estime Lindsey Bahr d'Associated Press.

Jonathan Dead a aussi été totalement absorbé par cette nouvelle proposition de Christopher Nolan. « J'ai été totalement absorbé par Oppenheimer. Un film dense, bavard et tendu qui traite de la bombe atomique, mais surtout de la façon dont nous sommes condamnés. Murphy est bon mais les acteurs secondaires sont essentiels. Damon, Downey Jr. et Ehrenreich apportent même une touche humoristique. Audacieux, inventif et complexe pour secouer les spectateurs. Dans les moins ? Les actrices sont sous-exploitées, notamment Emily Blunt. Dans mon top 3 avec Memento et Le Prestige » (via Twitter).

Le nouveau film de Christopher Nolan séduit à fond les français

En France, les avis sur Oppenheimer sont tout aussi élogieux, même si certains n'ont pas aimé la dernière heure. « À la fois portrait intimiste et fresque historique, c'est un énorme morceau de cinéma, continuation logique des recherches formelles et narratives de Nolan depuis 20 ans » (via CinemaTeaser).

Le « meilleur Nolan » pour Romain Cheyron de Seriously. « ... pour moi, le meilleur Nolan. Saisissant, dense, intense. Le film, via le personnage principal ne te lâche pas, de la première à la dernière seconde. Une montée en puissante et une dernière heure incroyable. Cillian Murphy est absolument éblouissant. Le son, la musique, les dialogues, les émotions ne s'arrêtent à aucun moment. Il n'y a (presque) aucun moment de répit, on est totalement transporté dans l'esprit d'Oppenheimer pendant les 3h qu'on ne voit pas passer. Un mélange des genres fascinants et une construction déroutante pour une grande histoire racontée avec brio par Nolan ».

Crédits : CinéSérie.

Un long-métrage qui cache très bien son jeu selon CineVerse. « Le film le plus classique de la filmographie de Nolan. Robert Downey Jr. et Cillian Murphy sont parfaits. Le film repose sur la psychologie du personnage d’Oppenheimer. Entre le thriller politique et le film d’investigation (loin du blockbuster montré dans la BA) ».

Un film qui ne quitte pas l'esprit de Daniel Andreyev alias Kamuirobotics (Sumimasen Turbo). « Je ne fais plus que penser à Oppenheimer, sans doute mon Nolan préféré à ce jour, direct dans mon panthéon de films qui montrent la création comme acte de guerre. C'est un biopic étrangement linéaire mais ultra maitrisé, en plus d'être un thriller. C'est aussi son film le plus dédié aux acteurs avec un casting assez incroyable. Et qui permet de rappeler à quel point Robert Downey Jr sait jouer. Il y est incroyable. Je suis curieux de l'accueil que ce film aura au Japon, tant il pose le problème de la course à la destruction ».