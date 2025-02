Disney+ a annoncé une excellente nouvelle pour ses abonnés français. Suite à un accord sur le financement et la diffusion de la création cinématographique française et européenne, la plateforme de streaming vidéo est autorisé à sortir plus rapidement les blockbusters. En clair, ça signifie que les films pourront être lancés sur le service SVOD 9 mois après leur sortie au cinéma, contre 17 mois actuellement. Ce changement très important se verra très bientôt avec deux des plus gros longs-métrages de ces derniers mois, et si vous voulez les voir dès leur arrivée, une belle promo à saisir au plus vite est toujours disponible.

L'abonnement Disney+ baisse son prix pour une durée limitée

Si vous n'êtes pas abonnés à Disney+, c'est peut-être le bon moment pour souscrire à la plateforme de streaming vidéo. Bien que le catalogue puisse varier en qualité chaque mois, il y a déjà beaucoup de films et de séries à voir ou revoir. Par exemple grâce aux sorties récentes, vous pouvez visionner Votre fidèle serviteur Spider-Man, en plus des autres séries Marvel d'animation et live-action disponibles.

Bien entendu, vous aurez également pleinement accès à toutes les prochaines nouveautés y compris le très attendu show télévisé Daredevil Born Again (5 mars 2025), Deadpool & Wolverine (25 avril 2025) ou Alien Romulus (16 mai 2025), ou encore à la série originale de Disney+, A Thousand Blows, créée par le papa de Peaky Blinders. C'est l'un des temps des ajouts de février 2025 aux côtés d'Avatar 2 : La Voie de l'Eau que vous pourrez également regarder avec l'abonnement.

Ça donne quoi Disney+ à prix cassé ? Un abonnement à 1,99€ par mois, pendant 12 mois, au lieu de 5,99€ par mois. Une réduction de quatre euros qui n'est pas négligeable à l'heure où des millions de personnes sont abonnés à d'autres plateformes SVOD comme Netflix, Prime Video et Max. Par contre, il y a une limite parce qu'à ce tarif, vous ne pourrez regarder des films, séries, émissions et documentaires qu'en 1080p sur deux écrans simultanés... avec des coupures publicitaires ! « Offre valable jusqu'au 03/02/25 et réservée aux nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens utilisateurs éligibles qui souhaitent se réabonner, âgés d'au moins 18 ans. Après 12 mois, sauf si vous le résiliez avant, votre abonnement sera automatiquement renouvelé au tarif Standard avec pub mensuel alors en vigueur (actuellement 5,99 €/mois) ».

Source : Disney Plus France.