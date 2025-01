Dans l'attente des nouveautés complètes films et séries Disney+ de février 2025, le service SVOD continue de mettre en ligne jour après jour les sorties de janvier 2025. Malheureusement, il n'y a pas de longs-métrages inédits à regarder, mais vous pouvez toujours vous tourner vers Indiana Jones 5, Paddington 1 & 2 ou encore la comédie horrifique Nightbitch avec une mère de famille au bout du rouleau dont la vie va basculer d'une manière totalement inattendue. Sinon, vous pouvez également profiter du gros ajout de ce mercredi 29 janvier 2025, qui est une série très attendue par des millions de personnes. Ca a l'air canon !

Une nouvelle série tisse sa toile sur Disney+

Quoi dans de neuf dans les sorties de la semaine Disney+ ? L'une des séries les plus attendues de 2025 est disponible en partie sur la plateforme SVOD. Si on vous dit qu'elle concerne le super-héros le plus populaire au monde ? Un homme ordinaire qui, après une piqûre par une bestiole radioactive, se retrouve à se balancer entre les buildings de New-York ? La mascotte de Marvel Spider-Man est de retour avec la nouvelle série d'animation Votre fidèle serviteur Spider-Man. Ou Your Friendly Neighborhood Spider-Man en version originale.

« Votre fidèle serviteur Spider-Man raconte le voyage initiatique de Peter Parker et comment il embrasse son destin de héros, dans une aventure inédite qui célèbre l’esprit des premiers comics du personnage » résume Disney+. Cette nouvelle série animée originale, créée spécialement pour le service de streaming vidéo, comporte 10 épisodes. Mais ils ne sont pas tous disponibles aujourd'hui. Avant même d'avoir les retours de la presse et des téléspectateurs, l'avenir de cette production a déjà été décidé.

Au cours d'un entretien avec The Movie Podcast, le dirigeant de la section télévision de chez Marvel Studios a confirmé que la saison 2 de Votre fidèle serviteur Spider-Man avançait bien... et que Disney+ avait même déjà commandé une saison 3. « Je suis tombé follement amoureux de ces personnages et j'ai aussi, soit dit en passant, lu tous les scripts de la saison 2. Nous avons réalisé la moitié de l'animation. Ce que Jeff [Trammell] construit brique par brique pour cette série commence à porter ses fruits. On le ressent dès la saison 1. [...] Cela devient devient de plus en plus profond dans les saisons suivantes. [...]

Nous sommes prêts pour la troisième saison, donc dans quelques semaines, je vais entendre son pitch pour la troisième saison de cette série. Je suis comme un fan, je ne peux pas attendre » a déclaré Brad Winderbaum. Rendez-vous sur Disney+ pour découvrir Your Friendly Neighborhood Spider-Man.

Source : Disney Plus France.