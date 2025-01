Pour finir le mois de janvier, Prime Video ajoute quelques programmes à son catalogue, à l’instar de Netflix, Max ou encore Disney+. Au menu de cette semaine, de l’humour avec deux comédies efficaces, dont une bien de chez nous, et un film d’action décapant avec le charismatique Denzel Washington. Pas de série malheureusement, mais vous pourrez en profiter pour rattraper votre retard.

Tous les films Prime Video de la semaine du 27 janvier au 2 février 2025

Prime Video mise sur l’humour pour conclure ce premier mois de 2025, et c’est pas plus mal au vu du climat actuel un peu partout en France et dans le monde. Sourions donc avec Opération Portugal, un film français à l’humour simple, mais efficace qui joue sur les préjugés. Porté par le comédien et humoriste D’Jal, qui fait de son personnage portugais, une identité clé lors de ses spectacles justement. Seconde comédie de cette semaine, Vous êtes cordialement invités, avec Reese Witherspoon et Will Ferrell. On y suit deux couples très différents dont les mariages sont programmés en même temps. Personne ne veut lâcher l’affaire, et c’est sans compter sur la famille, complètement dérangée de chacun des jeunes mariés.

Pour finir sur ce programme Pirme Video de la semaine, un peu d’action avec Equalizer. Thriller efficace dans lequel Denzel Washington joue un ancien agent ultra entraîné à la retraite, qui se retrouve à plonger bien malgré lui dans ses anciens travers pour protéger ses proches.

30/01 Vous êtes cordialement invités Equalizer

31/01 Opération Portugal



Les séries qu’on vous recommande cette semaine du 27 janvier au 2 février 2025

Du côté des séries, Prime Video fait le timide et ne propose rien de neuf. À voir ce qu’on nous réserve pour le mois de février, les sorties ne sont pas encore annoncées à l’heure où ses lignes sont écrites. Du coup, on vous recommande de faire une petite session de rattrapage sur l’une des dernières séries ajoutées, On Call, avec Troian Bellisario. La série raconte le quotidien d’une policière de Long Beach qui, accompagnée d’une jeune recrue, affronte la dure réalité du métier chaque jour. La série est hyper appréciée, et pour cause. Non seulement le casting est top, mais en prime, elle a un certain cachet avec notamment des séquences en caméra embarquée et ses situations souvent réaliste. Oui, on vous l’a déjà recommandé il y a peu, mais tant qu’à faire, jetez-y un œil.

Sinon il vous reste les gros succès de Prime Video comme Invincible, dont la saison 3 approche à grands pas, ou encore Gen V et The Boys si vous ne les avez pas encore terminés. Sachez que Gen V reviendra pour une nouvelle saison très bientôt tout comme The Boys d’ailleurs qui est en pleine production.

Disponibles On Call -saison 1 Gen V - Saison 1 The Boys - Saison 1 à 4 Invincible - Saison 1 à 2



Source : Prime Video