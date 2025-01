Si vous vous êtes éloignés des plateformes de streaming vidéo, on vous rappelle que les deux premiers épisodes de la série d'animation Votre fidèle serviteur Spider-Man sont disponibles sur Disney+. Les retours sont extrêmement positifs pour la presse avec 96% sur Rotten Tomatoes, mais un peu plus tièdes d'un point de vue des téléspectateurs pour le moment avec 70%. Si c'est bien la grosse actualité des sorties de la semaine, le service de la firme aux grandes oreilles a fait une annonce majeure et positive qui va tout changer.

Un changement pour la sortie des films sur Disney+

Disney+ s'apprête à subir l'une des plus grandes transformations de son existence, et non, ce n'est heureusement pas une nouvelle hausse des prix. Les abonnés vont pouvoir souffler puisqu'une excellente nouvelle a été annoncée pour les français. Suite à un changement très important dans la chronologie des médias, la plateforme de streaming vidéo est autorisée à diffuser bien plus rapidement des films après leurs sorties respectives en salles. Actuellement, il y a une restriction fixée à 17 mois, ce qui veut dire que les longs-métrages ne peuvent pas débarquer sur le service SVOD avant la fin de ce délai. C'est pour cela qu'Avatar 2 : La Voie de l'Eau, qui est retour dans les sorties Disney+ de février 2025, n'a pas pu être disponible avant mai 2024.

« Les films du groupe Disney, seront désormais disponibles sur la plateforme Disney+ 9 mois après leur sortie en salle, contre 17 mois actuellement ». Pour celles et ceux qui privilégient le streaming, c'est donc une énorme avancée qui sera effective avec l'un des plus gros films de ces dernières années : Deadpool & Wolverine. Comme indiqué par le communiqué de presse, le film Marvel sera mis en ligne à partir du 25 avril 2025 sur Disney+. Mais bien entendu, cela vaut également pour d'autres productions comme... Alien Romulus.

Alien Romulus, qui a cartonné en salles est disponible en DVD et Blu-ray depuis le 18 décembre 2024, sera aussi ajouté au catalogue Disney+ dès le 16 mai 2025. Évidemment, c'est un peu tard par rapport à la sortie physique, mais au moins, le délai a été largement raccourci ce qui va dans le bon sens pour les abonnés.

Source : Disney Plus France via communiqué.