Les suites d'Avatar 2 : La Voie de l'Eau continuent de révéler leurs secrets avec des premiers aperçus superbes pour le prochain Avatar 3 et même plus.

James Cameron aura mis plus de 10 ans à continuer son projet le plus ambitieux de sa carrière, mais tout va aller plus vite désormais. Les prochains films sont déjà datés et le tournage d'Avatar 3 est même terminé. Le réalisateur s'affaire pour finaliser son bébé, mais en attendant le premier trailer, voici les premières images. Des clichés qui laissent entrevoir toute la richesse de Pandora avec des panoramas dingues.

Les premières images d'Avatar 3 (4 et 5 ?) sont là !

Après avoir tout cassé dans les salles obscures, Avatar 2 : La Voie de l'Eau est sorti en VOD sur le territoire américain. En France, le film sera normalement disponible à l'achat numérique à compter du 13 avril 2023 sur Prime Video, Apple TV, Canal VOD et Orange. Il faudra attendre visiblement un peu plus longtemps pour le voir sur Disney+.

Outre le fait d'être en mesure de revoir le long-métrage tranquillement à la maison, la copie d'Avatar : The Way of Water intègre une série de bonus. Des vidéos making-of sur cet épisode mais aussi des concept arts sur Avatar 3, voire Avatar 4 et Avatar 5. Des images qui dévoilent des biomes totalement inédits de Pandora et confirment les dires de James Cameron qu'il n'y a pas besoin de se rendre sur une autre planète pour voir du pays.

Pour commencer, on a un aperçu conceptuel pour la région désertique. Un endroit qui sera occupé par la nouvelle tribu des « Windtraders », des nomades qui voyagent à travers cet environnement.

Ensuite, on a un avant-goût de la région volcanique représentée par les « Ash People ». Le « Peuple des Cendres » en version française. La seconde tribu qui fera son entrée dans Avatar 3. Avec elle, James Cameron souhaite exposer les mauvais côtés des Na'vis. Un clan dirigé par Varang, une Na'Vi femme incarnée par Oona Chapling, qui jouait Talisa Stark dans Game of Thrones.

Enfin, le cinéaste tease la région arctique qui ne devrait cependant pas apparaître dans Avatar 3. Dans Avatar 4 ou 5 ? Pas d'indice pour l'instant, mais ce sera bien dans une de ces suites. Si l'on regarde bien, on a l'impression de voir un équivalent des montagnes Hallelujah, mais enneigées.

Une franchise ultra puissante

Avec Avatar 2, James Cameron a réalisé l'impossible et a fait de cette suite le troisième plus gros succès de tous les temps. Le long-métrage a engrangé plus de 2,2 milliards de dollars, ce qui a permis au réalisateur d'entrer dans l'histoire. C'est en effet le seul à avoir réussi à dépasser 1,5 milliard de dollars de recettes avec trois de ses productions, mais c'est également l'unique cinéaste à avoir hissé trois œuvres dans le top 5 des films les plus rentables de tous les temps.

Avatar reste le numéro 1 avec 2,9 milliards de dollars récoltés, Avatar : The Way of Water est à la 3ème place avec plus de 2,3 milliards de dollars amassés, et Titanic, quatrième avec plus de 2,2 milliards de dollars empochés au box-office mondial. Avengers : Endgame devrait garder sa deuxième place avec plus de 2,7 milliards de dollars cumulés. La puissance de Thanos est décidément intestable dans toutes les situations.

Pour savoir si Avatar 3 sera capable de faire encore mieux, rendez-vous le 18 décembre 2024 au cinéma.