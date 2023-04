Star Wars est une manne financière exceptionnelle pour Disney et dans ce contexte on peut évidemment comprendre la multiplication des projets au cinéma et en série. Partant de cet état des faits, nous avons d'ailleurs pu découvrir l'existence de 3 nouveaux films comme nous pouvions vous le reporter. Mais ce n'est pas tout puisque l'on peut noter l'arrivée de nouvelles séries comme Ahsoka mais aussi Star Wars Visions Volume 2 dont on vous parle au sein de cet article. Pour mémoire, la saison 1 fut présentée comme étant une célébration de l'univers de Star Wars par des artistes et des studios d'animation japonais renommés. Cela pouvait aller d'une l'histoire de samouraï Jedi à une histoire d'amour dans une station spatiale. Bref, Star Wars oui, mais avec un œil très différent. Voici d'ailleurs la bande annonce du Volume 2.

Star Wars Visions : une saison 2 qui promet de belles choses

Pour la saison 2 de Star Wars Visions on reprend le même principe mais cette fois Disney agrandit sa vision des choses en proposant aussi des studios en dehors du Japon. D'ailleurs voici la liste complètes des équipes qui participent à cette œuvre :

Sith - El Guiri (Espagne) - Scénariste-réalisateur : Rodrigo Blaas.

Screecher's Reach - Cartoon Saloon (Irlande) - Réalisateur : Paul Young.

In the Stars - Punkrobot (Chili) - Scénariste-réalisateur : Gabriel Osorio.

I Am Your Mother - Aardman (Royaume-Uni) - Réalisatrice : Magdalena. Osinska.

Journey to the Dark Head - Studio Mir (Corée du Sud) - Réalisateur : Hyeong Geun Park.

The Spy Dancer - Studio La Cachette (France) - Scénariste-réalisateur : Julien Chheng.

The Bandits of Golak - 88 Pictures (Inde) - Réalisateur : Ishan Shukla.

The Pit - D'art Shtajio (Japon) et Lucasfilm Ltd. (États-Unis) - Scénariste-réalisateur-producteur exécutif : LeAndre Thomas - Co-réalisateur : Justin Ridge.

Aau's Song - Triggerfish (Afrique du Sud) - Scénaristes-réalisateurs : Nadia Darries et Daniel Clarke.

La série via sa première saison fut saluée pour son ouverture d'esprit en matière d'inclusion, offrant une représentation plus large de personnages et de cultures. Et il semble en être de même pour cette suite.

Une ambiance totalement différente

Plus encore avec cette saison 2, Star Wars Visions souhaite chambouler votre état d'esprit sur la franchise. Si vous avez la désagréable impression d'avoir fait le tour de la saga, le mélange des cultures et du style artistique de Visions devraient apporter un peu de fraicheur et du neuf à se mettre sous la dent. Le tout sera disponible le 4 mai 2023. Car "may the 4th be with you".

