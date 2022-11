Warner a de grands projets pour ses films DC Comics et a approché deux grands réalisateurs : Christopher Nolan (The Dark Knight) et Steven Spielberg.

Vers des films DC Comics plus qualitatifs que le récent Black Adam ? Warner veut donner une seconde chance à son DCU... avec Christopher Nolan et Steven Spielberg en sauveurs ?

Christopher Nolan et Steven Spielberg sur des films DC Comics ?

Dans sa dernière newsletter, The Hollywood Reporter nous fait savoir que Christopher Nolan et Steven Spielberg ont eu un rendez-vous avec deux pontes de la Warner. Et pas n'importe lesquels. Il y avait en effet David Zaslav, le président de Warner Bros. Discovery et Peter Safran, co-président et co-directeur créatif de DC Studios aux côtés de James Gunn (The Suicide Squad, Les Gardiens de la Galaxie 3).

On ne connaît pas la teneur des discussions, mais on se doute qu'ils n'ont pas dû discuter de leur éventuel week-end dans les Hamptons. Est-ce que Christopher Nolan et Steven Spielberg se sont vus proposer des projets de films DC Comics ? Avec Peter Safran à la table, c'est une forte probabilité. Et si les deux cinéastes mettaient en commun leur talent respectif pour une co-production de Man of Steel 2 maintenant qu'Henry Cavill a confirmé son retour en Superman ?

Ce déjeuner professionnel est en tout cas surprenant dans la mesure où Christopher Nolan a claqué la porte de Warner Bros. Le metteur en scène de la trilogie Batman avec Christian Bale, Interstellar ou encore Tenet était en désaccord total avec la décision de son ancien employeur qui voulait sortir des films en même temps au cinéma et sur HBO Max. Depuis, Warner a mis de l'eau dans son vin mais Nolan est parti chez Universal, pour son biopic Oppenheimer, où il a été accueilli en roi.