Marvel n'a plus trop le droit à l'erreur avec ses films et séries. Après plusieurs flops critiques et / ou commerciaux, l'objectif est maintenant de remonter la pente et ne plus décevoir le public. On verra si Deadpool 3 sera le messie tant attendu, mais il y a des chances que Wade Wilson et Wolverine attirent du monde en salles. Au rayon des prochains films, on a aussi eu un trailer explosif de Captain America 4 qui révèle une belle surprise à la fin. Mais de l'autre côté, Marvel Studios développe toujours son volet télévisuel avec des séries qui sortiront uniquement sur Disney+.

Enfin du nouveau pour cette série Disney+ de Marvel Studios

Dans les prochains mois, Disney+ et Marvel Studios auront une très belle cartouche à faire valoir : Daredevil Born Again. Une sorte de reboot créatif qui reprend néanmoins le casting de la série Netflix. Une sage décision tant les téléspectateurs ont aimé ce premier show télévisé et ses acteurs. En 2026, le service de streaming vidéo sortira également une série Vision, avec Paul Bettany qui jouera encore une fois le rôle du synthézoïde. Et même si Marvel Studios a promis de réduire la voilure, pour offrir des productions de meilleure qualité et éviter l'overdose, d'autres choses sont dans les cartons.

Parmi les projets Disney+ toujours en développement, il y a la série Wonder Man avec Yahya Abdul-Mateen II dans la peau du méchant / gentil de Marvel. Daniel Destin Cretton, réalisateur de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, mettra en scène quelques épisodes avec Stella Meghie (The Photograph). Au scénario, on retrouve Andrew Guest qui a été consultant sur Hawkeye, et qui a écrit des épisodes de Community.

Mais la véritable nouvelle, c'est que le casting de cette série Marvel pour Disney+ s'agrandit avec l'arrivée de Byron Bowers (via Deadline). Un auteur, stand-upper et acteur qui est déjà apparu dans des shows tels qu'Irma Vep (disponible sur Max), Swam (visible sur Prime Video) et qui à l'affiche du film Lady in the Lake (Apple TV+) aux côtés de Natalie Portman.

Byron Bowers dans la série HBO Irma Vep. Crédits : Warner Bros.

Byron Bowers au casting de Wonder Man

C'est donc une excellente nouvelle pour cette grosse série Marvel qui sera disponible en exclusivité sur Disney+. Selon Kevin Feige, ce sera « très différent » de tout ce qui a pu être produit jusqu'à maintenant pour le petit écran par Marvel. Wonder Man, Simon Williams de son vrai nom, a été introduit pour la première fois en 1964, sous la supervision de l'illustre Stan Lee. Après avoir été imprégné de l'énergie ionique du Baron Zemo, Simon Williams devient un super-vilain qui se confronte aux Avengers. Plus tard, il réapparaît en tant que gentil.