Comme chaque semaine, les plateformes de SVOD mettent à jour leur catalogue respectif et il est temps de voir les prochains ajouts Disney+ de juillet 2024. Le service s'est offert la présence du remake de West Side Story et de Mort sur le Nil en début de mois, puis celle du film Marvel Black Widow. Mais l'événement a surtout été la diffusion de la saison 35 des Simpson. Cette semaine sera encore chargée non pas pour le nombre de films et séries disponibles, mais plutôt vis-à-vis de leur ampleur.

Les films Disney+ du 15 au 21 juillet 2024 (S29)

Après Black Widow, Disney+ accueille encore un film Marvel : Ant-Man 3. Un troisième épisode qui ne restera pas dans les annales, c'est le cas de le dire. Cet opus est même l'un des pires longs-métrages du MCU, à la fois sur le plan commercial et critique. Un flop qui a coûté cher à la maison des super-héros, mais qui a aussi permis de faire prendre conscience à la société que quantité ne rime pas avec qualité.

Dans cette nouvelle aventure, Scott Lang, Hope van Dyne et Cassie sont réunis avec les parents d'Hope, Janet van Dyne et Hank Pym. Leur passion pour la science et la technologie va les emmener à explorer la dimension subatomique, un endroit peuplé d'étranges créatures. Malgré l'échec d'Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, le film a son importance en raison du méchant Kang qui sera peut-être dans Avengers 5. Vous pourrez visionner le film sur Disney+ à partir du 19 juillet prochain.

19/07 Ant-Man et la Guêpe : Quatumania - film d’action Marvel



Les nouvelles séries du 15 au 21 juillet 2024 (S29)

La sortie saison 35 des Simpson a été un événement sur Disney+, tout comme le sera celle de The Bear Saison 3. La série multi-récompensée, qui suit le Carmen « Carmy » Berzatto dans sa reprise d'une sandwicherie familiale, sera de retour le 17 juillet 2024. Qu'est-ce qui va se passer dans ces nouveaux épisodes ? Le chef a réussi à transformer l'héritage de sa famille en un établissement gastronomique. Mais maintenant, il va falloir que le restaurant tourne et répondre aux attentes de la nouvelle clientèle. L'équipe va t-elle y arriver ou se déchirer ? Vous le découvrirez dans quelques jours.

Pour les plus jeunes, la série d'animation Hamster & Gretel débarque le même jour sur Disney+. Ça raconte l'histoire de Kevin et de sa petite sœur, Gretel, qui s'apprêtent à recevoir des super-pouvoirs de la part d'extraterrestres. Sauf qu'une chose en amenant une autre, c'est Gretel et son hamster qui se métamorphosent en super-héros. Même sans pouvoir, Kevin va devoir collaborer avec le duo pour protéger leur ville de dangers.

17/07 The Bear - saison 3 - série dramatique Hamster & Gretel - série d’animation