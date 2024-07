La production de Daredevil Born Again, le reboot qui sera disponible sur Disney+, veut surprendre les téléspectateurs de la série originale Netflix et évoque de gros changements.

La nouvelle série Daredevil Born Again est aussi attendue que crainte, car il y a déjà eu un précédent. Après la catastrophe du film avec Ben Affleck, la plateforme de SVOD Netflix a offert un show télévisé très qualitatif. Alors quand il a été annulé, ça a été une belle grosse douche froide. Depuis, Disney+ a récupéré les anciens acteurs et compte bien tout transformer, mais sans trahir les fans de la première heure. Un jeu d'équilibriste qui puisera dans le passé et proposera tout de même sa propre direction.

Une nouvelle tournure pour la série Daredevil Born Again

« C'est un équilibre très difficile à trouver. Si vous voulez faire un remake d'une série et l'appeler Saison 1, alors que l'œuvre originale était un carton très apprécié des fans, vous devez faire ce que les gens ont aimé la première fois. Mais vous devez aussi trouver des bonnes raisons pour reboot le show. Il faut donc que certaines choses changent un peu » a déclaré Charlie Cox qui reprendra son rôle principal dans Daredevil Born Again.

Comment « faire ce que les gens ont aimé la première fois » ? En faisant appel aux mêmes acteurs pour rejouer leurs personnages. Les alliés et ennemis du diable de Hell's Kitchen seront tous de retour dans Daredevil Born Again, comme le Punisher ou Wilson Fisk. Celui qu'on appelle aussi Le Caïd aura une place bien entendu centrale. Mais par rapport à la production Netflix, la série Disney+ va tout changer en amenant notamment un nouveau tournant politique, après que Fisk ait annoncé sa candidature pour le poster de maire de New York dans le show Marvel Echo. Selon Brad Winderbaum, à la tête des programmes Marvel du petit écran, Daredevil Born Again est même comparable à X-Men 97 quelque part.

Daredevil est incroyable, et d'une certaine manière, ça ressemble à X-Men 97. Parce que ça fait revivre quelque chose que les fans adorent, mais avec une nouvelle direction. Ces personnages ont mûri, l'univers est différent de ce qu'il était. Les choses ont changé, la société également. Matt [Murdock] et Wilson [Fisk] ont changé. Leurs personnages vont entrer en conflit d'une façon que nous n'avons jamais vue auparavant. Il n'est plus seulement question d'essayer de se tuer l'un l'autre. Il y a tout un jeu politique. Brad Winderbaum via Gamesradar.

L'évolution des personnages est donc annoncée comme très marquée, comme celle du monde dans lequel ces derniers vivent. D'un point de vue du ton, Daredevil Born Again ne devrait pas faire l'impasse sur la violence, autant physique que psychologique. Rendez-vous en mars 2025 sur Disney+.