Plus Deadpool 3 se montre et plus il est clair qu'il pourrait bien sauver le MCU, après les différents échecs. Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a d'ailleurs reconnu que ce n'était pas la joie, mais le meilleur arrive. « On a pris un coup, mais on revient en force » a t-il déclaré, avant d'ajouter que la société a retenu la leçon sur l'overdose des productions de super-héros. De sages paroles qui étaient attendues par les fans les plus désabusés.

Une double dose de X-Men pour le trailer de Deadpool 3

Dafne Keen, qui jouait le rôle de X-23 dans Logan, ne sera pas dans Deadpool 3 malheureusement. En revanche, Wolverine, toujours incarné par Hugh Jackmann, va retrouver une vieille connaissance. L'année dernière, des photos du tournage ont dévoilé que Dents-de-sabre, l'un des principaux méchants de X-Men, serait bien de la partie. Et l'affrontement promet d'être brutal, très brutal mais on évitera de spoiler si vous avez oublié l'existence de ces images. Avant sa sortie le 24 juillet 2024 au cinéma, Deadpool 3 est de retour dans une bande annonce « Vieux potes » avec du Madonna en fond sonore, et les premiers extraits du futur combat entre Wolverine et Dents-de-sabre.

Wade Wilson enchaine encore les vannes à un rythme soutenu, tout en préparant son allié pour l'affrontement qui l'attend et en lui témoignant de son amour. « Les gens ont attendu ce combat pendant des décennies, ça ne va pas être facile » s'exclame Wade Wilson, brisant comme à chaque fois le quatrième mur. C'est toujours bête, ça explose, le sang coule, en bref, tous les ingrédients pour faire de Deadpool 3 une réussite. Dogpool, qui n'est pas vraiment le plus mignon des chiens, figure aussi encore dans ce nouveau trailer avec une séquence en slow-motion pour apprécier sa belle langue. Alors d'après vous, Deadpool 3 pourra t-il réellement de remettre le MCU sur de bons rails ?