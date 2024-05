Même si Marvel compte produire moins de séries pour se concentrer sur la qualité, cela n'empêche pas le géant de préparer de nouvelles sorties, dont l'une se dévoile un peu plus aujourd'hui.

Marvel Studios a révélé qu'une nouvelle série centrée sur le personnage de Vision, incarné par Paul Bettany, sera lancée en 2026 sur Disney+. Cette série, dirigée par Terry Matalas, producteur exécutif de Star Trek: Picard, marque une étape importante pour le studio. L'occasion aussi, d'en apprendre un peu plus sur ce personnage pourtant très apprécié des spectateurs.

Encore du Marvel chez Disney+

Attention, cet article peut contenir des spoilers sur le personnage de Vision. Vision, le synthézoïde interprété par Paul Bettany, a fait sa première apparition dans l'univers cinématographique Marvel dans Avengers: Age of Ultron. Après sa mort tragique aux mains de Thanos dans Avengers: Infinity War en 2018, Vision a été ressuscité de manière spectaculaire dans la série WandaVision en 2021. Le personnage est revenu sous deux formes distinctes : une création magique de Wanda Maximoff, et un android reconstruit avec une apparence blanche et aucune mémoire de sa vie passée. La nouvelle série explorera les aventures de cette version fantôme de Vision après les événements de WandaVision. Le tout, sur Disney+.

Marvel a choisi Terry Matalas pour diriger ce projet en raison de son travail impressionnant sur la saison 3 de Star Trek: Picard, qui a été salué par la critique et a valu à Matalas une nomination aux WGA Awards pour le dernier épisode de la série. Kevin Feige, directeur de Marvel Studios et grand fan de Star Trek, a été particulièrement impressionné par Matalas, renforçant sa décision de l'amener à bord pour cette nouvelle série Marvel.

Cette nouvelle série sur Vision représente un changement stratégique pour Marvel dans sa production télévisuelle. Depuis 2022, Marvel adopte une approche plus traditionnelle de la télévision, avec une période de développement plus longue et la nomination de showrunners pour superviser l'ensemble de la production. Cette série sera la première nouvelle production en live-action de Marvel en près de deux ans.