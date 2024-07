En juin dernier, juste avant la saison 2 d'House of the Dragon, Warner Bros a lancé son service de SVOD Max. Une véritable mine d'or qui recèle de pépites avec l'intégralité des séries HBO comme Les Soprano, The Wire, Game of Thrones etc. Ça confère un avantage certain à la plateforme, mais évidemment, il faut des nouveautés pour durer. Et ça tombe puisqu'il y en a à un rythme régulier comme chez les concurrents.

Les nouveautés Max de juillet 2024 pour cette semaine sont peu nombreuses et peu variées. Elles concernent en effet toutes deux la licence Space Jam. Un film culte où se côtoient de vrais acteurs comme Michael Jordan (dans le rôle principal) ou Bill Murray, avec des caméos d'autres basketteurs comme Patrick Ewing, et... les Looney Tunes. Cultissime licence de cartoon qui a traversé toutes les générations ! Grâce à ça, Space Jam est devenu un vrai classique des années 90 avec Qui veut la peau de Roger Rabbit ? Le long-métrage sera disponible sur Max ce dimanche 21 juillet, avec sa suite qui est loin de l'original.

En effet, on peut même parler de catastrophe pour Space Jam : Nouvelle ère qui s'est fait démonter par la critique. Visiblement, la présence de LeBron James, qui succède à Michael Jordan, n'a pas suffit à convaincre le public. Les critiques ont été négatives et beaucoup ont regretté l'énorme vitrine publicitaire au détriment du fond. En bref, le film a voulu surfer sur la nostalgie sans être aussi sincère que le premier film. Dans cette suite, LeBron James devra s'échapper d'un espace virtuel dans lequel il a été enfermé avec son fils, en remportant un match de basket avec la bande des Looney Tunes. Ce sera disponible comme précisé le 21 juillet sur Max, et ce sont les deux seules nouveautés de la semaine.

21/07 Space Jam – avec Michael Jordan et Bugs Bunny Space Jam : NOUVELLE ERE - avec Lebron James et toujours Bugs Bunny