Marvel Studios a auditionné l'acteur principal pour la future série Disney+ consacrée à Wonder Man. Un choix qui divise déjà les spectateurs du show TV.

Le grand public connaissait Wonder Woman mais peut-être pas Wonder Man. Une séance de rattrapage aura lieu avec la série Disney Plus en préparation qui irrite déjà certains.

De Candyman à Wonder Man, il n'y a qu'un pas

Selon les sources du très sérieux Deadline, Marvel Studios a convaincu Yahya Abdul-Mateen II de faire une infidélité à DC Studios pour faire partie de la série Wonder Man. Un héros qui a eu plusieurs visages en étant notamment considéré comme le rival de Tony Stark. Simon Williams, de son vrai nom, est déjà apparu rapidement dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 2 mais à l'époque, il était joué par Nathan Fillion.

Pour chapeauter cette adaptation, Disney a embauché Destin Daniel Cretton, le réalisteur du film Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, ainsi qu'Andrew Guest (coproducteur d'Hawkeye) pour s'occuper du scénario.

Wonder Man dans les comics Marvel

Deux camps s'affrontent face au choix de Yahya Abdul-Mateen : les défenseurs du matériel d'origine et ceux qui ne sont pas contre des modifications. En tout cas, l'acteur a déjà une expérience dans le domaine des super-héros puisqu'il a été le Doctor Manhattan dans la série Watchmen, et reviendra en Black Manta dans Aquaman 2.

Un talent que l'on a pu voir également dans Us, Les Sept de Chicago, Candyman ou encore Matrix Ressurections dans le rôle de Morpheus.