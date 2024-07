Malgré les problèmes de développement, le film Captain America 4 sortira en février 2025. La date exacte est à confirmer, mais si ça ne bouge pas, ce sera le 12 février 2025. Et vu que le temps passe vite, très vite, et que Deadpool 3 sera bientôt au cinéma, Marvel Studios peut entamer la promotion des nouvelles aventures du super-héros le plus patriotique du MCU. Sans plus attendre, voici le tout premier trailer officiel qui promet une bonne dose d'action.

La première bande annonce de Captain America 4

Adieu Chris Evans en Steve Rogers et Sebastian Stan en Bucky Barnes, Anthony Mackie alias Sam Wilson prend la relève dans Captain America: Brave New World. Ce qui ne surprendra personne après la série Disney+ Falcon et le Soldat d'Hiver. Mais ça reste un changement majeur puisque c'est le premier film sans Chris Evans, un acteur attaché à son rôle et auxquels les fans se sont beaucoup attachés également.

Dans le teaser de Captain America 4 publié par Marvel, Sam Wilson a évidemment une place centrale, mais il partage aussi l'affiche avec Harrison Ford. Eh oui, c'est une autre première, mais l'acteur d'Indiana Jones rejoint le MCU en tant que Thaddeus Ross. On a même le droit à une blague métaphorique sur l'apparence du personnage, qui n'a plus sa moustache, contrairement à la version de William Hurt dans L'Incroyable Hulk, Civil War etc. Alors Hulk Rouge est-il de la partie ? Attention spoiler !!!!

Si vous visionnez jusqu'à la fin du trailer de Captain America 4 Brave New World, oui, vous aurez un aperçu de Hulk Rouge. Il est tout rouge, tout énervé et enfonce le bouclier du super-héros de l'Amérique dans le sol. Dans les choses à retenir, il y a également la présence de Giancarlo Esposito. Ce sera un méchant à coup sûr, mais qui ?