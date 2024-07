Amazon continue de dérouler son programme Prime Video de juillet 2024. Un mois absolument colossal, jamais vu même, avec plus de 80 films. Comme à son habitude, la plateforme n'a pas su se retenir et a envoyé la quasi-totalité des longs-métrages à ne pas manquer le premier jour. Cela inclut les Rocky avec Sylvester Stallone, la suite spirituelle Creed, Edge of Tomorrow, Carrie au bal du diable, Evil Dead 3, Chappie... Pour autant, avec un nombre de sorties record, il y a encore de quoi faire cette semaine.

Les films Prime Video du 15 au 21 juillet 2024 (S29)

Quoi de neuf pour les nouvelles sorties films Prime Video du 15 au 21 juillet 2024 ? Dès aujourd'hui, les fans de Transformers vont pouvoir profiter de Bumblebee. Un spin-off avec Hailee Steinfeld qui fleure bon la nostalgie des années 80. Le long-métrage prend également à contre-pied la série principale avec un rythme plus posé, pour un résultat plus proche d'un buddy movie. L'histoire se déroule en 1987 et narre la rencontre entre l'Autobot Bumblebee, qui fuit une guerre au sommet, et une jeune femme qui est sur le point d'être majeure.

Les nouveautés Prime Video de la semaine comprennent également Miller's Girl. Un film avec la star de la série Netflix Mercredi, Jenna Ortega, qui a fait polémique. On suit une jeune écrivaine de 18 ans, Cairo Sweet (Jenna Ortega), qui va se rapprocher de plus en plus de son professeur Jonathan Miller (Martin Freeman). Et ce qui a choqué certains spectateurs, malgré la majorité du personnage de Jenna Ortega, c'est la différence d'âge. Selon Martin Freeman, Miller's Girl ne glorifie pas ce type de relation, mais tente plutôt de montrer les nuances d'une relation complexe. Ce sera disponible le 17 juillet sur Amazon Prime Video.

15/07 Le Grand Cirque Yes Man Crazy Rich Asians Bumblebee Hors de la mort

17/07 Miller's Girl

18/07 Mon Espion 2 : mission Italie



Les nouvelles séries du 15 au 21 juillet 2024 (S29)

L'immense Anthony Hopkins sera de retour dans la série événement Prime Video Those About to Die, qui va mettre dans l'ambiance romaine avant la sortie de Gladiator 2. « La population romaine - ennuyée, agitée et de plus en plus violente - est maintenue dans le droit chemin principalement par deux choses : de la nourriture gratuite et des divertissements spectaculaires, sous la forme de courses de chars et de combats de gladiateurs ». Elle est développée le réalisateur Roland Emmerich (Independence Day, Le Jour d'après...) en exclusivité pour Amazon. L'autre sortie série Prime Video du 15 au 21 juillet 2024, c'est Betty la Fea : l'histoire continue. La version colombienne d'Ugly Betty.

19/07 Betty La Fea : l'histoire continue Those About to Die