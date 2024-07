La série dramatique Presumed Innocent a été renouvelée pour une deuxième saison par Apple TV+. Depuis sa première diffusion le 12 juin, la série est devenue, selon le service de streaming, le drame le plus regardé de l'histoire de la plateforme. Bien qu'aucune donnée de visionnage spécifique n'ait été fournie pour appuyer cette affirmation. Bref, un excellente nouvelle pour les fans de l'oeuvre.

Un beau succès sur Apple TV+

L'annonce du renouvellement intervient avant même la diffusion de l'épisode final de la première saison sur Apple TV+, prévue pour le 24 juillet. La deuxième saison se concentrera sur une toute nouvelle affaire. Mais la participation de Jake Gyllenhaal, qui incarne le personnage principal Rusty Sabich, reste incertaine. Et dépendra des événements de la conclusion de la première saison.

Basée sur le roman éponyme de Scott Turow, Presumed Innocent met en scène Jake Gyllenhaal (Brokeback Mountain, Nightcrawler) dans le rôle de Rusty Sabich. Un procureur accusé du meurtre de l'une de ses collègues. Le casting comprend également Ruth Negga (Loving, Preacher), Bill Camp (The Queen's Gambit, Joker), Elizabeth Marvel (Homeland, House of Cards), Peter Sarsgaard (Shattered Glass, Dopesick), O-T Fagbenle (The Handmaid's Tale, Black Widow), et Renate Reinsve (The Worst Person in the World).

Du beau monde

La série est dirigée par David E. Kelley (Big Little Lies, The Practice), qui occupe les rôles de showrunner et producteur exécutif via sa société David E. Kelley Productions. Matthew Tinker de DEKP est également producteur exécutif, tout comme J.J. Abrams (Lost, Star Wars: The Force Awakens) et Rachel Rusch Rich de Bad Robot Productions. Jake Gyllenhaal participe également en tant que producteur exécutif sous son label Nine Stories. La première saison a été réalisée et produite par Anne Sewitsky (A Very British Scandal) et Greg Yaitanes (House, Banshee), avec Warner Bros. Television en tant que studio, Bad Robot étant sous contrat global avec eux.

Presumed Innocent a reçu des critiques favorables depuis sa sortie. Le succès de Presumed Innocent et son renouvellement pour une deuxième saison témoignent de l'engouement des spectateurs pour les thrillers juridiques bien réalisés. La deuxième saison promet d'apporter une nouvelle intrigue captivante. Et les fans attendent avec impatience de voir si Jake Gyllenhaal reprendra son rôle pour la suite.

Source : Forbes