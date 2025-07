La moitié de l'année est à peine passée que le programme continue de s'allonger sur les plateformes de SVOD. Netflix, Disney+, HBO Max ou encore Prime Video ont dévoilé leurs nouveautés pour le mois de juillet. Mais, 2025 est loin de s'arrêter à la période estivale. De grosses séries se préparent aussi pour l'automne, notamment sur Crunchyroll. Le catalogue le plus complet en matière de japanimation vient d'annoncer le retour d'une licence adorée pour bientôt.

Une série coup de poing revient sur Crunchyroll

L'été sera déjà chaud sur Crunchyroll avec des nouveautés très attendues. Mais ce n'est encore que le début. De très grosses séries sont attendues en octobre 2025. On savait déjà que la conclusion de My Hero Academia sortirait à ce moment-là. Mais le shōnen culte sera accompagné d'une œuvre qui promet de frapper un grand coup, à savoir One-Punch Man !

C'est en effet la grande nouvelle qui réjouit les otakus cette semaine. Se faisant longuement attendre, la saison 3 de One-Punch Man a enfin donné sa fenêtre de sortie avec un nouveau visuel. On le savait déjà, le super-héros au poing fatal Saitama fera donc son retour en octobre prochain. Cela dit, on s'inquiétait encore de savoir s'il reviendrait sur la plateforme Crunchyroll ou non.

C'est désormais confirmé de façon officielle : Crunchyroll accueillera bien la saison 3 de One-Punch Man à sa sortie mondiale. Toujours réalisée par le studio J. C. Staff (Food Wars), la série mettra en scène un combat très attendu entre Saitama et Garoh. Mais, plus que cet adversaire, c'est toute une organisation qui menace en réalité la Terre. Les super-héros vont alors devoir s'unir pour renvoyer l'envahisseur venu d'ailleurs chez lui.

Pour le moment, Crunchyroll n'a pas donné plus de détail sur l'acquisition des droits de la saison 3 de One-Punch Man. Toutefois, on s'attend à ce que la suite de la série soit diffusée en simulcast et, bien sûr, en version originale sous-titrée en français. D'ici à sa sortie, vous pouvez d'ailleurs retrouver l'intégral des deux premières saisons sur la plateforme.

© J. C. Staff. / ONE.