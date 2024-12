Les fans de One Punch Man ont enfin fini d'attendre : l'annonce qu'ils attendaient tant pour la suite est tombée. On peut vous dire qu'ils ont de quoi être ravis !

Le monde des otakus ne va pas tarder à rentrer en effervescence totale. En effet : en fin de semaine prochaine se le Jump Festa, l'événement japonais qui promet un tas de révélations sur l'actualité de grandes licences, à l'instar de One Piece. Mais avant ça, on a dejà de très bonnes nouvelles pour un anime très apprécié : One Punch Man ! Pour ses 10 ans, l'anime sensation adapté de l'œuvre de One a enfin donné une date pour son grand retour, et même plus encore.

Troisième coup de poing pour One Punch Man

À sa sortie, One Punch Man a mis une vraie claque au monde du shonen nekketsu. En renversant le schéma du héros bon à rien qui finit par se dépasser pour devenir l'un des plus fort de sa génération (voire au-delà), One met en scène Saitama, un héros sans charisme de prime abord, mais capable de venir à bout de n'importe quel ennemi d'un seul coup de poing.

La formule a fait mouche, et ce d'autant plus avec l'anime. La saison 1 est reconnue comme l'une des meilleures en matière d'anime ces dernières années. Alors, même si la deuxième est légèrement en deçà qualitativement, les fans attendent impatiemment le retour de Saitama avec la saison 3.

Celle-ci sera de nouveau sous la direction du studio J.C. Staff, le même que pour la saison 2, tandis que la première était signée Madhouse. C'est tout de même une très bonne nouvelle ! Cela garantit notamment une continuité entre les deux saisons. De même, Makoto Miyazaki, compositeur de la série depuis le début, s'occupera à nouveau de la partition.

Sachant cela, on n'attend plus qu'une chose : découvrir le résultat. Pour l'instant, nous n'avons qu'une large fenêtre de sortie, mais cela vient déjà ravir notre cœur de fan puisque One Punch Man reviendra pas plus tard qu'en 2025 pour sa troisième saison. Pas de plateforme encore annoncée pour le moment. Cela dit, on a toutes les chances de la voir débarquer au moins sur Crunchyroll, où les deux premières sont déjà disponibles.