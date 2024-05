L'anime One-Punch Man reviendra dans une troisième saison avec des personnages toujours plus survitaminés. Découvrez leurs premiers visuels des héros emblématiques pour cette suite !

Parmi les nouveaux représentants-phares du shōnen, on peut compter sur One-Punch Man ! Si le manga a connu un joli succès en ligne, puis sur papier, c'est l'anime qui l'a propulsé comme véritable phénomène avec une première saison décapante due au savoir faire du studio Madhouse.

Malheureusement, l'anime a depuis changé de main. Désormais produit par J. C. Staff, sa deuxième saison a reçu un accueil mitigé en raison d'une réalisation moins punchy. Mais cela n'est pas prêt d'arrêter Saitama à l'écran puisqu'il reviendra dans un film live-action et, surtout, dans une saison 3, exécutée par la même équipe que la précédente. Et il y a du nouveau à son sujet !

Nos héros de One-Punch Man s'illustrent visuellement

Pour teaser la prochaine saison de One-Punch Man, Crunchyroll nous dévoile progressivement les visuels des personnages, signés Shinjiro Kuroda, character designer. Jusqu'ici, nous avons pu avoir un aperçu de l'incontournable Saitama. Toujours vêtue de sa combinaison, le protagoniste porte le poing en avant, prêt à en découdre.

Ensuite, le classe S King nous a été présenté. Il arbore cet air flegmatique que nous lui connaissons bien depuis sa première apparition. Enfin, c'est Genos qui s'est dernièrement montré. Compagnon indispensable de Saitama, la classe et le sérieux ne le quitte pas.

© J. C. Staff.

Nous espérons avoir de nouveaux visuels très prochainement. D'autres super-héros sont évidemment susceptibles d'être présentés, mais pourquoi pas espérer retrouver des antagonistes ? Histoire de nous mettre l'eau à la bouche avant l'arrivée de la prochaine saison.

Cependant, nous n'avons pas encore de date de sortie précise pour la suite de One-Punch Man. Contrairement à Dragon Ball Daima, Demon Slayer ou encore Fairy Tail, les aventures de Saitama ne devraient pas se profiler pour cette année. Mais s'il doit en être autrement, nous ne manquerons pas de vous en informer ! D'ici-là, retrouvez tous anime les plus attendus de 2024 dans notre récap !