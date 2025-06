Netflix a ouvert la voie de l'annonce des prochaines nouveautés de juillet 2025. Et la plateforme de streaming vidéo a encore de quoi scotcher les abonnés à leur canapé avec d'immenses classiques tels que Les Dents de la mer, E.T L'extraterrestre ou Forrest Gump, mais aussi des exclusivités inédites très attendus comme The Old Guard 2, Happy Gilmore 2, ainsi que les nouvelles saisons de Sandman et Sakamoto Days. Le mois prochain, HBO Max se retrousse également les manches et compte bien offrir des licences légendaires.

Tous les films HBO Max de juillet 2025

Si HBO Max est parfois en retrait vis-à-vis des autres services SVOD, ce ne sera absolument pas le cas en juillet 2025. Et les nouveaux films disponibles en sont la preuve indubitable. Un peu avant la fin du mois, l'univers de Tolkien va envahir la plateforme de streaming vidéo puisque l'intégralité des deux trilogies Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit arrivent. D'après le communiqué, ce ne sont pas les versions longues, mais c'est toujours ça de pris.

Dune 2 de Denis Villeneuve, qui va réaliser le prochain film James Bond, va se poser sur HBO Max quelques jours après. C'est déjà du lourd, mais dans l'agenda complet des sorties, il y a également deux très gros films qu'on vous conseille. L'incontournable Backdraft de Ron Howard avec un casting impressionnant composé de Kurt Russel, Robert De Niro, Donal Sutherland, Jennifer Jason Leigh, William Baldwin ou encore Scott Glenn, va réchauffer les serveurs à partir du 4 juillet 2025. À voir absolument, surtout pour les fans d'Hans Zimmer qui signe la BO. David Fincher sera aussi des ajouts HBO Max de juillet 2025 avec Millenium : Les homme qui n'aimaient pas les femmes. Là encore, le casting y est pour beaucoup, sans oublier la mise en scène du cinéaste de Fight Club, The Social Network, Seven...

2/07 Dear Ms : A Revolution in Print - documentaire sur le magazine féminin Mme

4/07 Backdraft Chief of Station

9/07 Polly et Moi

11/07 Otez‑moi d’un doute

17/07 Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes

23/07 Mission Évasion 40 ans mode d'emploi

26/07 La trilogie Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l’anneau / Les deux tours / Le retour du roi La trilogie Le Hobbit : Un voyage inattendu / La désolation de Smaug / La bataille des cinq armées

30/07 Dune : Deuxième Partie

31/07 La Revanche d'une blonde La Blonde contre‑attaque



Toutes les séries de juillet 2025

Une licence légendaire plane également au-dessus des prochaines nouveautés séries HBO Max de juillet 2025, avec les quatre saisons du show télévisé CW Superman et Lois. Dans celui-ci, c'est Tyler Hoechlin (Sept à la maison, Teen Wolf) qui incarne Clark Kent, et Elizabeth Tulloch (The Artist, Grimm) qui joue le rôle de Lois Lane. Emmanuelle Chriqui vue dans la série HBO Entourage est également au casting. Un petit apéritif avant le Superman de James Gunn qui sortira le 9 juillet 2025 au cinéma.

Les ajouts HBO Max de juillet 2025 incluent aussi d'autres séries comme L'Institut. Une production de Stephen King qui suit un enfant qui se réveille dans un établissement rempli d'enfants dotés de pouvoirs peu commun. Mary-Louise Parker (Weeds) est au centre de cette intrigue. Dans l'agenda des sorties, on note la présence de plusieurs documentaires sur le braquage subi par Kim Kardashian à Paris ou encore sur l'iconique chanteur américain Billy Joel. Voici toutes les séries mensuelles HBO Max de juillet 2025 :

2/07 Superman et Lois - saisons 1 à 4

7/07 Beast Boy : Lone Wolf - série animation jeunesse

10/07 Retour en 1880 : Notre vie de pionniers - série téléréalité

11/07 Furia

15/07 Kim Kardashian : Braquage à Paris - série documentaire

13/07 Retour à l'instinct primaire - saison 17 - série téléréalité

17/07 L’Institut

19/07 Billy Joel : And so it goes - série documentaire en deux parties sur le chanteur américain

21/07 Robot Chicken Self‑Discovery Special - animation adulte

31/07 The Murder of Actor Rafael Miguel - série documentaire



