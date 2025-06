Quoi de neuf dans les futurs ajouts des plateformes de streaming vidéo ? À l'heure de publier cet article, le planning définitif de Prime Video, HBO Max ou encore Disney+ n'est pas connu. En revanche le leader du marché, Netflix, a dévoilé les films, séries, émissions et documentaires qui seront diffusés sur le service SVOD jusqu'à la fin du moins prochain. Voici la liste de toutes les nouveautés de juillet 2025 avec The Old Guard 2, Sandman, Sakamoto Days et bien d'autres choses.

Tous les films Netflix de juillet 2025

Qu'y a t-il de beau dans l'agenda des sorties Netflix de juillet 2025 au niveau films ? Deux grosses exclusivités inédites ont été confirmées pour une diffusion dans le courant du mois. Si vous avez aimé le premier volet de l'adaptation du comics The Old Guard, la suite The Old Guard 2, toujours avec Charlize Theron, sera disponible dès le 2 juillet 2025. Dans ce deuxième long-métrage, Andy et ses compagnons de route doivent lutter pour leur survie.

C'est le mois des suites sur Netflix avec la comédie Happy Gilmore 2 qui sera quant à elle offerte aux abonnés à compter du 25 juillet 2025. La recette du premier est conservée puisque le personnage d'Adam Sandler va encore se retrouver au milieu d'un tournoi de golf. Mais d'autres très gros films, de très grands classiques et chefs-d'oeuvre comme Forrest Gump, Les Dents de la mer et E.T L'extraterrestre débarquent. Si vous aimez l'horreur et que vous ne les avez pas vus, on vous recommande chaudement Conjuring 1 & 2. Voici l'intégralité des nouveautés Netflix de juillet 2025 :

1/07 Les Profs 2 Mauvaises herbes Chappie Coup de foudre à Manhattan À la recherche du bonheur

2/7 The Old Guard 2 La Finale Les Dents de la mer Conjuring : Les dossiers Warren Conjuring 2 : Le Cas Enfield La Nonne La Finale

3/07 La Momie

4/07 E.T L'extra-terrestre

5/07 Forrest Gump

7/07 Tout le monde aime Jeanne

9/07 Ziam Mon inconnue

10/07 Brick

11/07 Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3 - combat de boxe féminine Almost Cops Tyler Perry's Madea : mariage exotique

14/07 Apocalypse sous les tropiques - film documentaire sur la politique brésilienne Je suis une légende

15/07 La trilogie Camping

16/07 Les Heures sombres

17/07 La Firme

21/07 Interrail Vaillante - film d'animation

22/07 Harriet

23/07 A Cure for Life Marie-Francine

25/07 Happy Gilmore 2

27/07 Le Procès Goldman

29/07 Le Voyage du Dr Dolittle



Toutes les séries de juillet 2025

Comme attendu, le temps fort des séries Netflix de juillet 2025 sera la mise en ligne de la saison 2 de Sandman, qui fera office de conclusion finale au show télévisé et qui sera divisée en deux parties. Il y a cependant un changement au niveau des dates précédemment annoncées. En effet, la partie 1 de Sandman saison 2 sera accessible dès le 3 juillet 2025, tandis que la partie 2 arrivera le 24 juillet 2025.

Une série d'animation adorée, Sakamoto Days, fait son retour sur Netflix avec la partie 2 de sa saison 1 qui sera sur la plateforme de streaming vidéo à partir du 14 juillet 2025. Par rapport aux sorties déjà confirmées, il n'y a pas vraiment de surprises. Plusieurs documentaires épisodiques « Chaos d'anthologie » sur un acteur majeur de la mode, sur l'échec d'un festival ou encore sur la Zone 51 seront proposés.

1/07 Chaos d’anthologie : sur l’autel d’American Apparel - série documentaire en trois parties sur la société du textile

2/07 Tour de France : au cœur du peloton - saison 3 finale - série documentaire

3/07 Sandman - saison 2 finale - volume 1

5/07 The Summer Hikaru Died - série d'animation

8/07 Mieux vaut tard que célib - série téléréalité sud-coréenne sur des célibataires prêts à tout Chaos d’anthologie : Le film d’une fête trop virale - série documentaire sur le festival Astroworld qui a dégénéré Quarterback - saison 2 - série documentaire de la NFL

9/07 Soleil Noir La chasse aux gringos

10/7 Les 7 ours - série documentaire Too much Léviathan - série d'animation

14/07 Sakamoto Days - saison 1 partie 2 - série d'animation

15/07 Chaos d’anthologie : L’OVNI et le petit garçon - série documentaire sur un enfant qui aurait disparu dans une soucoupe volante Une nature sauvage

18/07 Superstar

22/07 Chaos d’anthologie : Les mamans détectives - série documentaire

24/07 Sandman - saison 2 finale - volume 2

25/07 Sur la gâchette

29/07 Chaos d’anthologie : Storm Area 51 - série documentaire

31/07 Glass Heart - série K-DRAMA Leanne My Melody & Kuromi - série d'animation



