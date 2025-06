My Hero Academia prépare doucement son retour sur nos écrans. Un nouvel aperçu de la saison 8 est disponible. Ça promet d'ores et déjà de frapper fort pour le grand final.

La saga My Hero Academia n'a pas encore dit son dernier mot. Alors que le tome 42, le dernier du manga, est sorti en France le 5 juin dernier, l'anime doit encore prendre le chemin de son dénouement. L'ultime saison se prépare à débarquer sur nos écrans prochainement. Même si ce sera un tournant pour les fans, ceux-ci ont hâte d'assister à la Bataille finale sur leurs écrans. Alors, pour leur mettre l'eau à la bouche, un nouveau trailer vient de sortir.

My Hero Academia s'approche de sa fin à l'écran

Les lectrices et lecteurs ont finalement pu arriver au bout de l'aventure de Deku avec le dernier volume de My Hero Academia. Mais, pour les téléspectatrices et téléspectateurs, il reste encore un peu de marge. La saison 8 de l'anime est prévue pour le mois d'octobre 2025. Elle suivra donc les événements de l'œuvre de Kōhei Horikoshi à partir du chapitre 399, soit à partir du tome 40.

Ainsi, les fans de My Hero Academia vont pouvoir découvrir la suite et surtout la conclusion de la dernière guerre menée par Deku et ses compagnons. Le nouveau trailer montre toujours autant de soin dans l'animation de la part du studio Bones. La lutte ultime contre Tomura et ses alliés promet du grand spectacle pour ce final aussi explosif qu'émouvant !

La saison 8 de My Hero Academia devrait arriver sur Crunchyroll. Vous pouvez déjà y retrouver l'intégral des sept premières saisons. Et si vous chercher encore de quoi patienter, une autre création dans l'univers des super-héros vous y attend. De fait, vous pouvez y visionner les premiers épisodes du spin-off MHA Vigilantes. Celui-ci se déroule avant l'histoire d'Izuku Midoriya. Nous y suivons les péripéties d'un trio de justiciers hors-la-loi qui souhaite faire régner l'ordre comme il peut dans les rues de Musutafu. C'est un incontournable pour les fans !