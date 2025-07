Le programme de juillet se dévoile au compte-goutes sur les plateformes de SVOD. Alors que Netflix, Disney+ ou même Apple TV+ étaient sur le pont dès le début de la semaine, Prime Video a mis un tout petit plus de temps à nous dévoiler ses nouveautés estivales. L'attente aura valu la peine compte tenu des exclues très attendues qui s'annoncent !

Tous les films de juillet 2025 sur Prime Video

Prime Video joue la carte des stars pour le mois de juillet ! Comme annoncé, Head of State, le film événement réunissant John Cena et Idris Elba dans le rôle de deux hommes politiques qui peinent à s'entendre, est sorti hier. Mais ce ne sont pas les autres vedettes à se une place dans le catalogue ce mois-ci. On peut même être plus précis en disant que Cena n'est pas le seul catcheur que vous verrez chez Amazon. De fait, Hercule, le péplum avec Dwayne Johnson, est déjà disponible. Vous pourrez aussi vous détendre avec plusieurs comédies plus ou moins appréciées, ou le film culte La Famille Addams, pour toute la famille.

1er juillet : La Famille Addams — le film iconique de 1991 sur la famille qu'on ne présente plus. Hercule — péplum avec Dwayne Johnson dans le rôle du héros mythique.

2 juillet : Heads of State — film d'action avec Idris Elba et John Cena.

7 juillet : Opération Portugal 2 : La Vie de château — comédie policière.

11 juillet : Sunray: Fallen Soldier — un ancien militaire fait appel à ses anciens confrères pour venger la mort de sa fille.

14 juillet : Maison de retraite 2 — comédie française avec Kev Adams et Jean Reno.

31 juillet : Le Défi de Molly Singer — comédie sur une jeune avocate prenant en charge le fils de son patron.



Quelles sont les séries de juillet en SVOD chez Amazon ?

Côté séries, vous serez également bien occupé sur Prime Video avec l'intégral de Suits, la série judiciaire plusieurs fois primée. Deux exclusivités Amazon seront aussi de la partie : la nouvelle série policière Ballard et la très attendue saison 3 de la comédie romantique L'été où je suis devenue jolie. Enfin, dernière nouveauté du catalogue : City the Animation est un nouvel anime prometteur pour les amateurs de tranche de vie.

6 juillet : City the Animation — anime adapté d'un seinen où l'ordinaire côtoie l'extraordinaire.

9 juillet : Ballard | saison 1 — série policière créée par Amazon Prime Video.

16 juillet : L'été où je suis devenue jolie | saison 3 — suite en 11 épisodes d'une des exclusivités phares de Prime Video.

17 juillet : Suits : Avocats sur mesure | saison 1 à 9 — intégral de la série judiciaire culte.