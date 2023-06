Si les productions Marvel sont perturbées, en raison de la grève des scénaristes et de problèmes internes, la maison des super-héros essaye de garder le cap tant bien que mal. Le calendrier sera d'ailleurs certainement amené à encore bouger plus tard. Mais à l'heure d'écrire ces lignes, le prochain Captain America 4 maintient sa date de sortie (houra !). Une autre « surprise » très mineure a également été révélée, aux côtés d'un avant-goût de cet épisode.

Un nouveau nom et une image pour Captain America 4 Brave New World

Alors que la firme aux grandes oreilles semble réfléchir à des séries Marvel plus matures pour sa plateforme Disney+, l'heure est à la phase 5 du MCU avec Captain America 4. Le prochain film qui sera réalisé par Julius Onah (The Cloverfield Paradox) avec Anthony Mackie (Falcon et le Soldat de l'Hiver) dans le rôle de Sam Wilson. Un long-métrage écrit par Malcom Spellman et Dalan Musson, respectivement showrunner et scénariste de la série Disney Plus The Falcon and the Winter Soldier.

Ce quatrième film marquera aussi les débuts d'Harrison Ford dans le Marvel Cinematic Universe en tant que Thaddeus Ross. Le président des États-Unis. « Il y a une dynamique entre le président Ross et Sam Wilson. Ils ont une histoire ensemble, mais dans Captain America: New World Order, nous allons voir la dynamique entre Captain America et le président des États-Unis d'une manière juste incroyable ». L'actrice Liv Tyler (Le Seigneur des Anneaux) sera de retour dans la peau d'Élizabeth « Betty » Ross, la fille de Thaddeus. La dernière fois que l'on a vu cette dernière chez Marvel, c'était pour L'Incroyable Hulk de Louis Leterrier (Fast 10) avec Edward Norton.

Tout ce petit monde se réunira le 3 mai 2024, date de sortie officielle de Captain America 4 ou plutôt de Captain America: Brave New World devrions-nous dire. Car oui, le long-métrage a changé de nom pour une raison que l'on ignore. Il est passé de « New World Order » à « Brave New World ». Ci-dessous une première image issue du tournage.

Harrison Ford et Anthony Mackie sur le tournage de Captain America (crédits : Marvel Studios).

Les prochains films Marvel au cinéma

En plus de Captain America 4, Marvel Studios a précédemment partagé les dates de sorties d'autres films. Blade, Avengers 5 & 6, voici le calendrier qui, comme dit en introduction, n'est pas gravé dans le marbre.

The Marvels - 8 novembre 2023

Captain America: Brave New World - 1er mai 2024

Thunderbolts - 24 juillet 2024

Blade - 4 septembre 2024

Deadpool 3 - 6 novembre 2024

Les Quatre Fantastiques - 12 février 2025

Avengers: The Kang Dynasty - 30 avril 2025

Avengers: Secret Wars - 29 avril 2026

Du côté des séries Disney+, il y aura Loki saison 2 à partir du 6 octobre 2023. Pour le spin-off d'Hawkeye, Echo, ce sera le 29 novembre 2023 en exclusivité sur le service de SVOD. Début 2024, sans date précise, deux autres shows TV inédits arriveront : Ironheart et Agatha: Coven of Chaos.