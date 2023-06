Les nouveaux Disney+ de juin 2023 ont été lancées récemment, et ce n'est pas terminé. Comme d'habitude, les films, séries, émissions et documentaires inédits afflueront chaque jour, chaque semaine, jusqu'à la toute fin du mois. Si on ne sait pas ce que nous réserve exactement le service dans les mois à venir, un des plans de la société aux grandes oreilles aurait été dévoilé à l'avance. Il va y avoir du changement et c'est Marvel en profitera le plus.

Des contenus Marvel (films, séries) plus matures sur Disney+ ?

Disney+ est en pleine transformation et ne fera pas de cadeaux aux abonnés. Pour faire des économies, la plateforme de SVOD a supprimé une soixantaine de films et séries. Une action pas vraiment bénéfique pour les utilisateurs, mais pour l'entreprise, oui. Celle-ci estime en effet avoir déjà sauvé 1,5 milliard de dollars. Ce qui est colossal et devrait mettre un peu de beurre dans les épinards, surtout après la fuite massive de clients. 4 millions de personnes ont résilié leur abonnement.

Mais que faire pour espérer renouer avec la croissance sur Disney+ ? Bob Iger, PDG de Walt Disney, et ses équipes ont établi un cap. En particulier pour leur énorme marque Marvel qui souffre des critiques à l'encontre des séries TV du MCU. Afin d'inverser la vapeur, il y aura donc moins de contenus... mais ils seront plus qualitatifs selon le patron du groupe.

« Nous avons réalisé que nous produisions beaucoup de contenus qui ne nourrissaient pas forcément la croissance. Nous voulons réduire notre production sans que cela n'ait d'impact sur les abonnements ». Des séries moins nombreuses, plus qualitative et plus matures ? « This is the way » si l'on en croit une nouvelle rumeur. D'après CanWeGetSomeToast, qui aurait balancé des infos par le passé sur l'univers des super-héros, des contenus matures Marvel, sûrement des séries en priorité, arrivent sur Disney+. « Disney autorise Marvel à développer des productions TV-MA (ndlr : Mature Audience Only) sur Disney Plus ».

Daredevil et The Punisher en porte-étendard de la violence ?

Alors l'internaute tient-il un scoop ? Cela mérite d'être surveillé et de juger sur la durée. Cependant, cette information ne serait pas une incroyable surprise si cela venait à se vérifier. Vincent D'Onofrio, Wilson Fish aka le Caïd, a fait savoir que la nouvelle série Daredevil Born Again serait violente. Autant que son homologue sur Netflix ? Il n'y a pas de baromètre de violence, mais elle sera là, et ce ne sera pas uniquement de la violence physique d'après l'acteur.

« Tout ce que je peux dire, c'est que si on regarde les choses plus violentes que Marvel a fait - qui sont certes rares, mais il y en a bien - on retrouvera cela dans notre série. Je pense que l'une des choses que les fans aimaient le plus dans la série originale, c'est qu'il n'y avait pas que de la violence gratuite [...] Il y aura de la violence psychologique en plus de la violence physique » expliquait-il pour Newsweek.

Pas de certitude, mais Daredevil Born Again pourrait être à minimum interdit aux moins de 12 ans voire plus. Dès lors, le programme serait certainement rangé dans la section « Star » de Disney+. Une catégorie spéciale avec les films et séries pour les adultes, qui permet de tenir éloignés les enfants. Et au-delà de Daredevil - qui risque d'être retardée en raison de la grève des scénaristes ? Bonne question. Avec le retour de The Punisher dans Born Again, pourquoi pas un reboot du show Netflix sur Disney+ ? Car là pour le coup, ce serait une occasion supplémentaire de voir si, en effet, la firme de Mickey est prête à « salir » un peu ses programmes Marvel.