Si vous êtes amateurs de grosses cylindrées qui font vroum vroum, et de scènes d'action totalement improbables, Fast 10 vous tend les bras. En revanche, attention, vos oreilles pourraient bien saigner lors du visionnage. Et ce n'est pas à cause d'un mixage sonore complètement déséquilibré.

Fast 10 en version française ? Fuyez, pauvres fous !

Dominic « Dom » Toretto (Vin Diesel) va retrouver sa « famille » pour Fast 10. Le neuvième film de la série principale, si l'on exclut le spin-off Hobbs & Show. Un épisode qui se penche sur la relation entre les personnages incarnés par Dwayne « The Rock » Johnson et Jason Statham que l'on retrouvera dans le délirant Meg 2, le 2 août 2023.

Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, préparez-vous à un festival d'explosions avec Fast and Furious 10. Tout va y passer, même le Vatican. Bien que l'histoire soit secondaire, voici le synopsis.

Dom et son équipe avaient fait tomber l'infâme ponte de la drogue brésilienne, Hernan Reyes, en précipitant son empire du haut d'un pont de Rio De Janeiro. Ils étaient loin de se douter que son fils Dante, avait assisté impuissant à la scène et qu'il avait passé ces douze dernières années à échafauder le plan infernal qui exigerait de Dom un prix ultime. Tout va basculer quand Dom va comprendre que la cible principale de Dante n'est autre que son fils à peine âgé de 8 ans. Via CGR.

Une nouvelle mission qui emmènera toute la clique dans le monde entier. De Los Angeles, à Rome, en passant par le Brésil, Londres, le Portugal et l'Antarctique. Prometteur ? Pour les fans, ça ne semble pas faire de doute. Mais peut-être pas pour les spectateurs français de Fast & Furious X.

En effet, le réal Louis Leterrier (Insaisissables, L'incroyable Hulk...) déconseille fortement de voir Fast 10 en VF. La raison ? Les dialogues qui sonnent encore plus creux. « C'est la première fois que je vois le film en français et ça fait « euh met ta ceinture ». C'est, quand même, une catastrophe hein. Essayez d'aller le voir en anglais s'il vous plaît » via CliqueTV.

Déjà des nouvelles de Fast & Furious 11

Si vous n'avez pas peur de vous spoiler quoi que ce soit, voici des extraits inédits d'une baston entre deux personnages forts de la franchise.

Quant à la saga justement, elle se clôturera avec Fast and Furious 11. Un ultime volet qui sera encore réalisé par Louis Letterier. Le cinéaste français a apparemment séduit l'équipe de cette énorme série et Universal Pictures. « Louis a rejoint l'équipe 'Fast & Furious' de manière très fluide. Il a une compréhension innée de la franchise, qui est plus forte que jamais après deux décennies. Sous sa direction, "Fast X" est un thriller de haute intensité. [Il contient ) toute l'action, l'émotion et les rebondissements spectaculaires auxquels les fans s'attendent, et plus encore. Nous sommes ravis qu'il continue à faire part de sa magie en tant que réalisateur » a déclaré Peter Cramer, président d'Universal Pictures.

Pour ce baroud d'honneur, le scénario a été confié à deux personnes. Tout d'abord, Oren Uziel qui a participé au dernier film Mortal Kombat ou à The Cloverfield Paradox. La scénariste britannique Christina Hodson viendra lui prêter main forte. Une auteure qui a rédigé les scripts de Bumblebee, Birds of Prey et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn, le long-métrage HBO Max Batgirl qui a été annulé et celui de The Flash.