On le sait Warner vient à nouveau de récupérer les droits du Seigneur des Anneaux et la production à un plan très ambitieux

Comme on pouvait l'apprendre via une information du très sérieux journal The Hollywood Reporter, Warner Bros. et New Line retournent ensemble dans cette bonne vieille Terre du Milieu, le studio ayant conclu un nouvel accord qui lui permettra de développer davantage de films Seigneur des Anneaux dans l'univers cinématographique de Peter Jackson. Ce pacte permettrait d'ailleurs d'exploiter la franchise aussi bien en film qu'en divers produits dérivés. Petite précision d'ailleurs, cela ne concerne que le Troisième Age à savoir la période la plus connue par le grand public, une aubaine pour Warner.

Warner veut SON Star Wars

Toujours d'après The Hollywood Reporter, des sources disent que Peter Jackson et Fran Walsh (collaboratrice du réalisateur, scénariste et productrice) étaient très frustrés que tant de personnes aient cru qu'ils étaient impliqués dans la série d'Amazon, et s'engagent maintenant avec Warner / New Line, pour avoir une transparence totale. Ils vont participer aux nouveaux projets d'une manière ou d'une autre.

Les initiés du studio Warner suggèrent que la production se concentre sur LOTR et Harry Potter. Les deux phares au milieu de la nuit étant donné la perte récente de 2,1 milliards de dollars au quatrième trimestre 2022 pour l'entreprise américaine. Bien qu'il n'y ait pas encore de scripts, un initié suggère que Warner Bros. espère transformer LOTR en une franchise de type Star Wars. Le mot est lâché et c'est particulièrement important pour la suite des événements.

Plus de contenus Seigneur des Anneaux

En d'autres termes cela veut dire une déclinaison de contenus dans un univers cohérent qui réunit l'ensemble des œuvres, aussi bien au cinéma que sur petit écran. Cela permettrait aux spectateurs d'avoir une vision d'ensemble plus large de l'univers de Tolkien mais avec une direction artistique qui ne bouge pas. Plus simple à comprendre pour tout le monde et surtout beaucoup moins dépaysant.