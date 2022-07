The Hollywood Reporter révèle en exclusivité que Julius Onah sera le réalisateur de Captain America 4. Inconnu au bataillon ? Pas tant que ça...

Le réalisateur de The Cloverfield Paradox sur Captain America 4

Marvel Studios a donc embauché Julius Onah pour diriger le prochain film Captain America 4. Et pour l'instant, c'est une nouvelle inquiétante car il s'agit du réalisateur du catastrophique The Cloverfield Paradox. Un troisième volet sorti exclusivement sur Netflix (et on comprend mieux après visionnage).

Selon The Hollywood Reporter, Anthony Mackie (Falcon et le Soldat de l'hiver) sera dans le long-métrage mais pas dans son rôle de Falcon. Il sera plutôt le civil qu'il est au début de la série Disney+ et dans les films Marvel, Sam Wilson. À l'écriture il y aura Malcom Spellman, showrunner de Falcon et le Soldat de l'hiver, et Dalan Musson, un des scénaristes du show TV.

Chris Evans de retour ?

Chris Evans a-t-il pour projet de renfiler le costume à cette occasion ? Non. Il a déclaré « Sam Wilson est Captain America ».

Comme expliqué dans un précédent entretien, il a tourné la page et seule une recette « presque parfaite » pourrait éventuellement le faire changer d'avis.