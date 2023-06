Quoi de neuf pour les nouveautés Disney+ de juin 2023 ? Après le mois Star Wars, la firme offre un programme Marvel inédit, un film d'un grand réalisateur et bien plus.

Le mois de mai est officiellement terminé et les nouveautés Disney+ de juin 2023 ont été listées une à une. Pas de Star Wars cette fois-ci, mais une autre marque extrêmement puissante de la société aux grandes oreilles : Marvel. Une série inédite avec une grosse actrice de Game of Thrones qui arrive d'ici quelques jours. Mais avant de retrouver la nounou des Avengers pour ce programme TV, Disney complètera son catalogue avec d'autres films, séries et documentaires attendus.

Une sélection encore solide malgré un nombre plus restreint d'ajouts. Un avant-goût des économies que la firme souhaite réaliser ? Voici en tout cas l'intégralité des nouveautés Disney Plus de juin 2023.

Les nouvelles sorties Disney+ de juin 2023

Après les nouveautés Netflix de juin 2023, on se concentre donc sur celles de Disney+. Et comme vous allez le voir, il y a des choses intéressantes. La plateforme commence un peu en retard, sans contenu inédit pour ce jeudi 1er juin, mais va se rattraper très vite. The King's Man : Première mission, le troisième film de la franchise réalisée par Matthew Vaughn, sera disponible le 2 juin. Une préquelle qui se déroule dans les années 1900, soit bien avant les deux épisodes précédents.

Un peu plus tard, c'est Guillermo Del Toro (Death Stranding) qui prendra le contrôle de Disney+ avec Nightmare Alley. Un film au casting cinq étoiles qui réunit Bradley Cooper (A Star is Born), Cate Blanchett (Le Seigneur des Anneaux), Rooney Mara (Millénium : Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes), Toni Collette (Sixième Sens) ou encore Willem Dafoe (Spider-Man). En parlant de super-héros justement, les fans du MCU vont avoir une double dose Marvelesque avec tout d'abord la série Secret Invasion. Une création originale Disney+ autour de Nick Fury.

Avant cela, la firme de Mickey mettra à l'honneur la personnalité sans qui Marvel ne serait rien : Stan Lee. Le scénariste de comics le plus célèbre de la galaxie, qui s'est offert une multitude de caméos dans les films Marvel Studios. Un documentaire Stan Lee raconté par... Stan Lee ! Un joli cadeau pour les fans qui regrettent sa disparition. La suite d'un long-métrage culte sera aussi à l'affiche des nouveautés Disney+. Vous aimez le strip-tease et l'humour anglais ? Il va falloir car c'est le sujet principal de ce show TV créé par et pour le service de streaming. Ci-dessous, la liste complète des programmes par catégorie, ainsi que nos conseils sur cette sélection solide et variée.

Les films de juin 2023

The King's Man : Première mission (2 juin)

Flamin'Hot (9 juin)

Stan Lee (16 juin)

Nightmare Alley (23 juin)

Les séries de juin 2023

Saint X (7 juin)

9-1-1 : Lone Star - saison 3 (7 juin)

Single Drunk Female (7 juin)

The Full Monty : la série (14 juin)

Secret Invasion (21 juin)

De Grandes Espérances (28 juin)

The Orville : New Horizons - saison 3 (28 juin)

FreeKs (28 juin)

Sidney au Max - saison 2 et 3 (28 juin)

Les documentaires de juin 2023

À l'épreuve d'une tribu (7 juin)

À l'épreuve d'une tribu : Mekong (7 juin)

Queenmaker : le blogueur de New-York (7 juin)

La révolte agricole (14 juin)

La dernière bataille d'Hitler - saison 1 à 4 (14 juin)

1619 (21 juin)

Samuel L. Jackson, alias Nick Fury, dans la série Marvel Secret Invasion (crédits : Disney Plus).

Les programmes Disney+ de juin 2023 à ne pas rater

Mais quel est donc ce film culte qui a le droit à une suite ? La comédie anglaise The Full Monty. Les acteurs reviennent en effet pour une mini-série créée par le scénariste du film original. Un gage de qualité ? Dans son communiqué, la plateforme met aussi en lumière Saint X. Une deuxième série originale Disney+ qui sera également très courte avec huit épisodes au compteur. Un programme destiné à un « public averti » qui sera planquée dans la section « Star » du service.

Deux nouveautés à découvrir en plus des incontournables Secret Invasion, Nightmare Alley ou encore du documentaire sur Stan Lee. D'autres choses ? Si vous avez apprécié les aventures de Samantha Fink (Sofia Black-D'Elia) dans Single Drunk Female, la saison 2 débarque dès la semaine prochaine. 9-1-1 : Lone Star, une production Ryan Murphy (Nip Tuck, American Horror Story, Dahmer...) va entamer sa saison 3. Les documentaires Disney+ plongeront les abonnés dans l'univers du survivaliste Hazen Audel et d'un blogueur qui infiltrera « l'élite de Manhattan ». Voici quelques trailers pour en savoir plus sur ces nouveautés Disney Plus.

Secret Invasion (21 juin)

Secret Invasion est la nouvelle série Disney+ Marvel avec Nick Fury. Un personnage incarné par Samuel L. Jackson qui veille sur les Avengers avec la puissance de l'organisation SHIELD.

« Secret Invasion se déroule peu après les événements relatés dans Avengers Endgame. Lorsqu’il apprend l'existence d'une invasion clandestine de la Terre par une faction de Skrulls métamorphes, Nick Fury rejoint ses alliés – parmi lesquels Everett Ross, Maria Hill et le Skrull Talos, qui s'est établi pacifiquement sur Terre – pour se lancer à leurs côtés dans une course contre la montre. Un seul but les anime : contrecarrer par tous les moyens cet envahissement imminent et sauver l'humanité » explique Disney+ dans son communiqué de presse. Samuel L. Jackson donnera la réplique à Emilia Clarke, Daenerys Targaryen dans GoT.

The Full Monty : la série (14 juin)

Qui ne se souvient pas de The Full Monty et de la chanson « Hot Stuff » de Donna Summer ? L'histoire d'une bande de potes au chômage et qui n'arrive pas à s'en sortir, jusqu'à cette révélation qui les rendra célèbres dans leur bourgade du Yorkshire. Après un spectacle de chippendales, Gaz et ses amis décident de se lancer dans le métier.

The Full Monty : la série prend place près de 25 ans après les événements du film de Peter Cattaneo. « Cette comédie dramatique dévoilera ce qui est arrivé à la bande après leurs aventures, en explorant leurs meilleurs moments mais également les plus ridicules et les plus désespérés. La série met en lumière comment la vie de ces héros de la classe ouvrière de Sheffield à l’humour corrosif a évoluée au cours de ces dernières décennies ». Et pas de remplaçants car le casting est constitué des anciens Robert Carlyle (Trainspotting), Mark Addy (Game of Thrones), Lesley Sharp (Doctor Who), Hugo Speer (Skins), Steve Huison (Prometheus), William Snape (Me, Myself & Di) et Tom Wilkinson (Batman Begins). Simon Beaufoy, scénariste du film, sera encore à l'écriture et dirigera d'ailleurs le projet.

Nightmare Alley (23 juin)

Après avoir remporté l'Oscar du Meilleur film d'animation pour son Pinocchio (disponible sur Netflix), le réalisateur Guillermo Del Toro s'invite sur Disney+. Nightmare Alley, son dernier long-métrage en prises de vues réelles, débarque le 23 juin.

« Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton Carlisle débarque dans une foire itinérante et parvient à s’attirer les bonnes grâces d’une voyante, Zeena et de son mari Pete, une ancienne gloire du mentalisme. S’initiant auprès d’eux, il voit là un moyen de décrocher son ticket pour le succès et décide d’utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer l’élite de la bonne société new-yorkaise des années 40. Avec la vertueuse et fidèle Molly à ses côtés, Stanton se met à échafauder un plan pour escroquer un homme aussi puissant que dangereux. Il va recevoir l’aide d’une mystérieuse psychiatre qui pourrait bien se révéler la plus redoutable de ses adversaires » (synopsis du film via CinéSérie).

Stan Lee (16 juin)

« Il est le créateur d’histoires qui nous font rêver depuis presque 100 ans », Disney à propos de la légende Stan Lee. La mémoire de cette icone Marvel et du monde des comics tout court sera honorée avec un documentaire original. À travers des archives personnels de l'homme, David Gelb (The Menu) reviendra sur sa vie et son travail. Le réalisateur avait déjà collaboré avec Disney+ pour immerger les abonnés dans les coulisses de la série Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor.

The King's Man : Première mission (2 juin)

Dans The King's Man : Première mission, le cinéaste Matthew Vaughn remonte dans le temps aux origines du Kingsman. L'agence d'espionnage. Au programme une course contre la montre et des méchants. « Lorsque les pires tyrans et génies criminels de l’Histoire se réunissent pour planifier l’élimination de millions d’innocents, un homme se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer leurs plans ». On retrouve Ralph Fiennes (La Liste de Schindler) dans le rôle principal.

Saint X (7 juin)

Saint X sera également une série originale Disney Plus / Hulu qui fera ses débuts ce mois-ci. Un drame en huit épisodes adapté du roman d'Alexis Schaitkin. « La série raconte comment la mort mystérieuse d’une jeune femme pendant des vacances idylliques dans les Caraïbes crée un effet boule de neige qui finit par mettre sa sœur - en quête de réponses - également en danger » via communiqué de presse.