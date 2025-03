Apple TV+ ne cesse d’enrichir son catalogue avec de nouvelles séries et des films, comme en témoignent les sorties d’avril. Mais parmi toutes ces nouveautés, on trouve aussi le retour de certaines séries à succès. C’est notamment le cas de l’une d’entre elles, qui s’apprête à revenir pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Cette série revient sur Apple TV+

C’est désormais officiel : Ted Lasso reviendra pour une saison 4 sur Apple TV+. Une nouvelle qui devrait ravir les fans de la série, longtemps dans l’incertitude après la fin de la saison précédente. Mais ce n’est pas tout. Cette nouvelle saison promet un changement de cap inattendu… et plutôt excitant.

C’est Jason Sudeikis lui-même, acteur principal et co-créateur de la série, qui a annoncé la nouvelle. Lors d’un passage dans le podcast New Heights, aux côtés de Jason et Travis Kelce, il a déclaré : "Nous sommes en train d’écrire la saison 4."

ATTENTION, ce qui va suivre contient des spoilers sur la saison 3 et 4.

L'acteur a surtout révélé un détail de taille : Ted va désormais entraîner une équipe féminine. Un choix qui pourrait bien redonner un second souffle à la série, tout en ouvrant la porte à de nouveaux enjeux et de nouvelles émotions. À la fin de la saison 3, Ted rentrait chez lui au Kansas, laissant derrière lui l’AFC Richmond. L’équipe, elle, poursuivait son ascension dans la Premier League. Beaucoup pensaient alors que l’histoire touchait à sa fin. Mais une idée lancée par Keeley Jones, dans les derniers épisodes, semble avoir été reprise : la création d’une équipe féminine à Richmond. Ce sera donc le point de départ de cette nouvelle saison.

Pour l’instant, seul Jason Sudeikis est officiellement confirmé. Mais selon plusieurs sources, des discussions seraient en cours avec plusieurs membres du casting original, dont Hannah Waddingham, Brett Goldstein et Jeremy Swift. Rien n’est encore signé, mais les fans croisent les doigts pour revoir leurs personnages préférés.

