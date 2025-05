Un nouveau mois commence sur les plateformes de SVOD. Avec les jours fériés de mai, vous aurez du temps pour découvrir les dernières nouveautés. On a déjà pu voir que du très bon se prépare aussi bien sur Netflix, Prime Video ou encore Max. Si Disney+ ne devrait pas non plus démériter, les hostilités sont encore timides cette semaine avec uniquement des séries à retrouver, au grand dam des amateurs de long-métrages. Malgré tout, on peut dire qu'il y en aura pour tous les goûts cette semaine. Découvrez le programme avec nous !

Toutes les séries du 5 au 11 mai 2025 sur Disney+

Cette semaine ne fera pas la part belle aux cinéphiles sur Disney+. À l'inverse, ce sont les amateurs de séries TV qui vont être gâtés. Dès ce lundi, les otakus peuvent se régaler avec le nouvel épisode de No Lone Rangers, l'adaptation du manga qui rebat les cartes du genre super sentai. Ce ne sera d'ailleurs pas la seule série à voir la suite de sa saison en cours se dévoiler. Les fans de Star Wars vont en effet assister au final d'Andor ce mercredi 7 mai. Compte tenu de la popularité de cette production maison, le dénouement sera attendu au tournant.

La suite du programme est un peu plus modeste. Pour autant, il y a des titres qui devraient parler à certains. Si vous aimez les dessins animés, alors Hamster & Gretel, la nouvelle création du père de Phinéas et Ferb, va vous plaire. Aussi, peut-être avez-vous manqué certaines des séries policières phares de TF1 ? Dans ce cas, vous aurez également le plaisir de découvrir Panda et Mademoiselle Holmes le 7 mai sur Disney+. Enfin, les footeux auront tout le loisir de se plonger dans l'histoire de Sergio Agüero, l'attaquant qui a connu de belles heures au sein de l'Atlético de Madrid et Manchester City.

5 mai No Lone Rangers | saison 1, épisode 16 — la suite de l'anime phénomène à la Power Rangers.

7 mai Andor | saison 2, épisode 7 à 9 — la nouvelle saison de la meilleure série Star Wars se termine. Hamster & Gretel | saison 2 — découvrez le nouveau dessin animé des créateurs de Phinéas et Ferb. Kun by Agüero — la série documentaire sur le footballeur argentin. Mademoiselle Holmes | saisons 1 et 2 — la série policière de TF1 débarque sur Disney+. Panda | saisons 1 et 2 — Julien Doré mène l'enquête avec humour sur Disney+.