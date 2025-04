Les services SVOD (Netflix, Prime Video, Disney+, Max) ont partagé toutes leurs nouveautés d'avril 2025. Si vous êtes abonnés à toutes les plateformes de streaming vidéo, vous aurez donc largement de quoi faire, d'autant qu'on connait aussi désormais le line-up final des ajouts Apple TV+ pour le mois en cours. Y'aura t-il une nouvelle pépite à l'image de The Studio de avec Seth Rogen ? Ce sera la surprise du chef mais il y a de grosses séries inédites qui arrivent.

Tous les films Apple TV+ d'avril 2025

Après le flop de The Gorge dans les nouveautés de mars 2025, Apple TV+ n'aura pas de nouveaux films à diffuser. Les abonnés vont devoir donc faire avec les restes. Si vous ne savez pas quoi regarder, vous pouvez peut-être tenter l'un des plus gros morceaux de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. « Tiré d’une histoire vraie et narré à travers la romance improbable d’Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) et Mollie Kyle (Lily Gladstone), « Killers of the Flower Moon » suit les meurtres suspects de membres de la Nation Osage, qui se sont hissés au rang des plus riches de ce monde du jour au lendemain suite à la découverte de pétrole sur leur terrain ». Un long-métrage financé par Apple TV+ qui a permis à Lily Gladstone de remporter l'Oscar de la meilleure actrice.

Toutes les séries d'avril 2025

En attendant Fountain of Youth de Guy Ritchie (Arnaques, Crimes et Botanique) dans les ajouts de mai 2025, de nouvelles séries vous attendent en avril 2025 sur Apple TV+. On commence avec une production 100% française, Carême. Cela raconte l'histoire du « premier chef au monde à connaître la gloire et à devenir, après des débuts modestes à Paris, maître de l’art culinaire au début du XIXème siècle ». Les prochaines nouveautés accueilleront également le show télévisé Vrais voisins, faux amis avec Jon Hamm, mondialement connu pour son rôle de Don Draper dans la série culte Mad Men.

Government Cheese de avec David Oyelowo (La Planète des singes : Les Origines, Jack Reacher) sera aussi des sorties Apple TV+ d'avril 2025. Une comédie familiale « surréaliste qui se déroule en 1969 dans la vallée de San Fernando et qui raconte l’histoire des Chambers, une famille excentrique qui poursuit des rêves ambitieux et en apparence inatteignables sans se soucier des réalités du monde ». Enfin, deux séries animées seront de retour sur Apple TV+, à savoir Jane et Wondla, respectivement pour leur saison 3 et saison 2.

11/04 Vrais voisins, faux amis

16/04 Government Cheese

18/04 Jane - saison 3 - série jeunesse éducative

25/04 Wondla - saison 2 - série d'animation



