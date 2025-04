Ce mois-ci, Netflix va mettre fin à YOU et How to Sell Drugs Online (Fast) après des années de diffusion. C'est toujours décevant pour certains, mais c'est un processus normal. La firme au N rouge ne sera d'ailleurs pas l'unique plateforme de streaming vidéo à débrancher l'une de ses séries originales qui a fait ses débuts en 2023. Un show télévisé Apple TV+ qui a pour but de divertir la jeunesse est dans sa dernière ligne droite.

Jane fait ses adieux dans les sorties Apple TV+ d'avril 2025

C'est bientôt fini pour une série primée et appréciée, destinée à tout le monde, et en particulier aux plus jeunes, Jane, qui reviendra une toute dernière fois dans les sorties Apple TV+ d'avril 2025. Un programme à but éducatif pour les enfants et les familles, produite par le multi-récompensé J.J. Johnson, Sinking Ship Entertainment et l'institut Jane Goodall qui oeuvre pour la protection de la vie sauvage et de l'environnement en Virginie. Une organisation mondiale qui se concentre notamment sur la défense des espèces menacées d'extinction dans la nature à l'image des chimpanzés, mais aussi des autres primates. Et c'est ce que cette série Apple TV+ met en scène à travers des prises de vues réelles, et l'usage d'images de synthèse pour les animaux.

« Jane, une écologiste en herbe de 9 ans, cherche à sauver les animaux en voie de disparition. Grâce à son imagination débordante, Jane emmène ses meilleurs amis, David et Greybeard le chimpanzé, dans des aventures épiques pour aider à protéger les animaux sauvages du monde entier car, selon son idole, le docteur Jane Goodall : "Il n’y a qu’en comprenant que nous nous intéresserons. Il n’y a qu’en nous intéressant que nous aiderons. Il n’y a qu’en aidant que nous les sauverons" ». La saison 3 de Jane débarque sur Apple TV+ le 18 avril 2025, et après, tout sera fini ! Au fil des saisons, cette production a été récompensée avec des awards dans les catégories de programmes pour enfants et familiaux.

