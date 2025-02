Chaque mois, les plateformes de streaming vidéo (Netflix, Prime Video, Disney+, Max) se livrent à une âpre concurrence avec des nouveaux films et séries en pagaille. Ou presque puisque les services ne sont pas tous logés à la même enseigne et le nombre de programmes peut grandement varié. En ce qui concerne les sorties Apple TV+ confirmées de mars 2025, on est justement face à un line-up assez restreint, mais qui comporte tout de même des séries événements. En bonus, il y aura également les derniers épisodes de deux shows télévisés très appréciés par les abonnés.

Les sorties films et séries Apple TV+ confirmées de mars 2025

À l'heure où vous lirez cet article, Apple TV+ n'a semble t-il prévu aucun nouveau film en mars 2025. Mais les choses peuvent évoluer d'ici là et on aura uniquement le cœur net qu'avec l'agenda complet des prochaines. Toutefois, si vous n'avez pas eu le temps de jeter un oeil aux derniers ajouts, sachez que le film The Gorge avec Miles Teller (Top Gun Maverick, Whiplash...) et Anya Taylor-Joy (Furiosa : Une saga Mad Max, Last Night in Soho...) est toujours disponible.

Si l'absence de films laisse pour le moment un vide, les abonnés pourront regarder trois séries évènements inédites. Ridley Scott, qui s'est récemment cassé les dents avec son Gladiator 2, a produit Dope Thief avec Peter Craig, qui a notamment participé à l'écriture du dernier film du réalisateur. Adaptée du roman éponyme, cette création Apple TV+ suit des délinquants et amis de longue date qui vont avoir la mauvaise idée de se faire passer pour des agents de la DEA dans le but de cambrioler une maison en pleine campagne. Un larcin qui va finalement les impliquer dans une entreprise mortelle. À voir le 14 mars 2025.

À compter du 26 mars 2025, Seth Rogen s'invitera avec sa série Apple TV+ prometteuse : The Studio. L'acteur, qui a tourné dans de nombreux longs-métrages comiques, endosse le rôle de Matt Remick. Un personnage qui va prendre le contrôle de Continental Studios, un studio de production sur le déclin qui va courtiser des stars pour remonter la pente. « Alors que l’industrie cinématographique peine à survivre et à rester dans le coup, Matt et son équipe luttent contre leurs propres incertitudes tout en faisant face à des artistes narcissiques et à des entreprises sans scrupules dans leur quête perpétuelle de réaliser de grands films ».

La dernière série Apple TV+ confirmée pour mars 2025, c'est Side Quest. Le tout premier spin-off d'une excellente sitcom très appréciée voire adorée, Mythic Quest. « Parcourez l'univers de Mythic Quest avec ces quatre histoires individuelles. Suivez les vies d'employés, propriétaires de magasins de comics, musiciens d'orchestre itinérant et membres du département artistique qui cherchent le succès, l'amour et leur communauté ».

14/03 Dope Thief - série créée par Ridley Scott

26/03 Side Quest - spin-off de la série Mythic Quest The Studio - nouvelle série de Seth Rogen



Severance Saison 2 et Mythic Quest Saison 4 de retour sur Apple TV+

En parallèle des trois séries inédites Apple TV+, vous allez pouvoir continuer de dévorer la saison 2 de Severance ainsi que la saison 4 de Mythic Quest.

7 mars 2025 : épisode 8

14 mars 2025 : épisode 9

21 mars 2025 : épisode 10

5 mars 2025 : épisode 7

12 mars 2025 : épisode 8

19 mars 2025 : épisode 9

26 mars 2025 : épisode 10

Source : Apple.