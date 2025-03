Si vous êtes abonnés à Apple TV+ pour ses séries exclusives, et dans une moindre mesure ses films originaux, il y a une excellente nouvelle. La saison 4 de Ted Lasso a été confirmée par le co-créateur Jason Sudeikis, mais la sortie ne sera pas encore pour tout de suite. En effet les épisodes sont actuellement en cours d'écriture, mais on sait déjà que la suite opérera un changement de cap inattendu. Vous êtes prévenus !

La nouvelle série événement Apple TV+ d'avril 2025 se dévoile

Après cette belle annonce autour de Ted Lasso, qui est l'un des plus gros cartons du service SVOD, la nouvelle série événement Apple TV+ se montre. Et pour une fois, ce ne sera pas une production américaine mais française, qui sera la deuxième dans l'histoire de la plateforme. Dès le mois prochain, les abonnés Apple TV+ pourront regarder la première saison de Carême. La future réalisation de Martin Bourboulon (Les Trois Mousquetaires), avec entre autres Benjamin Voisin (Illusions perdues) et Lyna Khoudri (Papicha), qui raconte l'ascension Antonin Carême, le premier chef au monde à connaître la gloire et à devenir, après des débuts modestes à Paris, maître de l’art culinaire au début du XIXème siècle.

« Tandis qu’il est porté par un but unique, devenir le plus célèbre chef au monde, son talent et ses ambitions attirent l’attention de politiciens aussi renommés que puissants qui vont faire de lui un espion au service de la France. Bien décidé à sortir de sa condition et accomplir son rêve, Carême a le choix entre se venger ou tout avoir – les femmes, l’argent, la gloire – mais à quel prix : l’amour ? Sa vie ? Son âme ? » (synopsis officiel d'Apple TV+).

Cette série Apple TV+ promet donc de mélanger plusieurs thèmes avec de la cuisine, de l'espionnage, avec des séquences plus charnelles. Si la bande annonce et le synopsis vous intriguent, ça arrive bientôt puisque Carême fait partie des nouvelles sorties confirmées Apple TV+ d'avril 2025.

