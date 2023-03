Ant-Man 3 a lancé les hostilités, le MCU vient d’entrer dans une nouvelle phase et devrait dérouler son intrigue à travers de nombreux films et plusieurs séries. Si l’on sait que tout nous mènera à deux films Avengers centrés sur Kang le Conquérant et l’arc Secret Wars, on ignore encore comment tous les projets vont s'emboîter. Ce qui est sûr en revanche, c’est que la Maison des Idées à décidé de ramener du beau monde pour les prochaines phases de son univers, quitte à ressortir des personnages très appréciés qui avait tiré leur révérence.

Marvel rappelle un ami de Daredevil dans le MCU

Lorsque Disney + est arrivé, ce dernier a liquidé la plupart des contenus hébergés chez la concurrence, notamment chez Netflix qui avait développé tout un univers avec ses séries The Defenders ( Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Daredevil… The Punisher).

Si Cage et Jones et Iron Fist n’ont pas donné de nouvelles, Daredevil lui est d’ores et déjà revenu. Toujours incarné par l’excellent Charlie Cox, le justicier aveugle a déjà fait plusieurs apparitions dans les récentes productions du MCU, du dernier Spider-Man No Way Home en passant par She-Hulk aux côtés de la belle Tatiana Maslany.

Daredevil aura également le droit à son show privé avec Daredevil Born Again, une série sur laquelle Marvel et Disney semblent grandement miser puisqu’elle proposera pas moins de 18 épisodes. Et c’est justement cette série qui offrira une nouvelle porte d’entrée à l’un des anti-héros les plus appréciés de l’écurie Marvel. Vous vous en doutez, les rumeurs disaient vrai, c'est bien le Punisher qui reviendra d'entre les morts, une nouvelle fois interprété par le génial Jon Bernthal

L'un des personnages les plus sombres et les plus charismatiques du MCU

The Punisher de retour !

Si la bonne nouvelle a été confirmée et que Daredevil Born Again est actuellement en tournage à New York, on ne sait toujours pas pourquoi, ni comment le Punisher reviendra à Hell’s Kitchen. Ce qui est sûr, c’est qu’il ne sera certainement pas là pour enfiler des perles. Il est également trop tôt pour savoir si Marvel prévoit une nouvelle série The Punisher pour plus tard, mais on garde espoir.

Outre le personnage de Bernthal, il a également été confirmé que d’autres personnages récemment vu dans d’autres séries du MCU feront une apparition, notamment de grand vilain Wilson Fisk aka le Caïd, toujours interprété par Vincent D'Onofrio. Après avoir affronté Hawkeye et sa nouvelle protégée, Fisk reviendra se frotter à Daredevil.

Daredevil Born Again est attendu sur Disney + dès 2024.