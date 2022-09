SI tout est officiel et qu'on sait que Matt Murdock qui est incarné par Charlie Cox va revenir pour une série 100% Daredevil, tout ce qui repose sur le scénario est encore très mystérieux, notamment par rapport au lien évident que l'on peut faire avec la série Netflix.

Charlie Cox apporte une réponse pour Daredevil

Lors d'une interview avec ExtraTV, l'acteur Charlie Cox a été plutôt sans détour sur un potentiel lien avec la série Netflix :

C'est une saison 1, ce n'est pas une saison 4, donc c'est une toute nouvelle chose. Ce qui, je pense, est la meilleure façon de faire. Si vous devez le refaire, faites-le différemment. Je n'ai pas lu le script… Mon sentiment est que, d'après le titre Born Again, je pense qu'il s'agira d'un nouveau départ, ça va être différent, ça va être totalement différent. Il y aura de nouvelles histoires, et de nouvelles idées.

Cox a joué Matt Murdock dans le Daredevil de Netflix pendant trois saisons, donc il est évident que les fans ont une certaine attente. L'acteur a été énormément plébiscité (comme la série dans son intégralité) par les fans de Marvel et ce soft Reboot peut laisser perplexe. On ne sait pas si Deborah Ann Woll et Elden Henson seront de retour dans la peau de Karen Page et Foggy Nelson. Mais la logique voudrait que ça soit le cas d'autant que les rumeurs commencent sérieusement à enfler sur le sujet.

Quel autre personnage de la série Netflix aimeriez-vous revoir dans le reboot de Disney+ ?